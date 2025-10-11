خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

بارش برف در ارتفاعات شمال غرب کشور در دوشنبه

سازمان هواشناسی امروز (شنبه) برای استان‌های واقع در سواحل جنوبی دریای خزر ابرناکی، گاهی بارش باران پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش بینی کلی نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی، امروز (شنبه) در سواحل دریای خزر ابرناکی، گاهی بارش باران و ساعات بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده و گاهی گردوخاک رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور جو آرام است.

فردا (یکشنبه) تنها ساعات بعد از ظهر در جنوب شرق این وضعیت تکرار می شود و به‌تدریج در شمال غرب کشور افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

دوشنبه با گذر سامانه بارشی از شمال غرب کشور در برخی مناطق آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف رخ می دهد.

اوایل شب با نفوذ جریانات شمالی به سواحل غربی دریای خزر ابرناکی و بارش در شرق اردبیل، گیلان و برخی نقاط مازندران آغاز می شود.

امروز خلیج فارس دوشنبه و سه شنبه دریای خزر مواج و متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمترین دمای آن به ۱۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

