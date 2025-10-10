خبرگزاری کار ایران
بسته شدن موقت جاده چالوس/ تردد از تهران به مرزن‌آباد ممنوع شد

بسته شدن موقت جاده چالوس/ تردد از تهران به مرزن‌آباد ممنوع شد
جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت در محور چالوس خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی اعلام کرد: از ساعت ۱۲:۰۰ امروز، تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران–شمال و میدان امیرکبیر البرز به سمت مرزن‌آباد ممنوع است. همچنین از ساعت ۱۴:۰۰، محدوده پل زنگوله در مسیر شمال به جنوب به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد تا بار ترافیکی محور چالوس تخلیه شود. 

سرهنگ محبی همچنین تاکید کرد: پس از پایان طرح، مسیرها دوباره دوطرفه خواهند شد و رانندگان موظف به پیروی از دستور مأموران پلیس راه هستند.

