دانشگاه شهید چمران اهواز تائیدیه وزارت آموزش عالی اردن را دریافت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز، سیدرحیم موسوی‌نیا از قرارگیری دانشگاه در فهرست دانشگاه‌های مورد تائید آموزش عالی پادشاهی اردن خبر داد و اظهارکرد: بنا به اعلام معاون بورس و دانشجویان سازمان امور دانشجویان، دانشگاه شهید چمران اهواز، به عنوان تنها دانشگاه ایرانی مورد تائید وزارت آموزش عالی کشور اردن معرفی شده است.

وی ادامه داد: این دستاورد، نتیجۀ تلاش‌های انجام شده برای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه شهید چمران اهواز است. مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید چمران اهوزا، تصریح کرد: پس از قرارگیری دانشگاه شهید چمران اهواز در فهرست دانشگاه‌های مورد تائید کشور اردن، اولین گروه پنج نفره دانشجویان اردنی، به زودی از طریق سازمان امور دانشجویان کشور به دانشگاه معرفی خواهندشد.

مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به انجام پیگیری‌های لازم برای دریافت تائیدیۀ وزارت آموزش عالی کشور عمان، گفت: کشور عمان نیز در برنامۀ جذب دانشجو قرار گرفته که بدین منظور دانشگاه شهید چمران اهواز هفتۀ گذشته در نمایشگاه بین المللی آموزش عالی عمان که با حضور ۳۰ کشور از سراسر جهان برگزار شد، حضور یافت.

موسوی‌نیا درپایان با اشاره به دریافت درخواست تحصیل از کشورهای متعدد، تأکید کرد: یکی از اهداف سازمان امور دانشجویان برقراری ارتباط با کشورهای مختلف و جذب دانشجو از ملیت‌های متنوع است. خوشبختانه در سال جاری، درخواست تحصیل داوطلبانی از کشورهای پاکستان، هند، عمان، فلسطین و اردن دریافت شده است.

