به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری صبح چهارشنبه (۱۶ مهر ماه) با اشاره به اقدامات ۶ ماهه سال جاری، اظهار کرد: در شش ماه گذشته بیش از ۲۱ هزار حادثه داشتیم که نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد از آن مربوط به حوادث ترافیکی بوده است که امیدوارم این آمار کاهش پیدا کند.

او ادامه داد: حدود ۴۵۹ هزار نفر از هلال احمر خدمات امدادی دریافت کردند. بیشترین حوادث در استان‌های مازندران، اصفهان و گلستان بوده و بیشترین حوادث ترافیکی نیز در همین استان‌ها رخ داده است.

وی با اشاره به آمار حوادث ماهیانه، افزود: تقریبا هر ماه ۳۵۰۰ حادثه را تجربه می‌کنیم و امدادرسانی انجام می‌دهیم که حدودا روزی ۱۱۵ حادثه را شامل می‌شود، از این تعداد هر ماه ۱۸۶۶ مورد مربوط به حوادث ترافیکی است. از سوی دیگر در این حوادث ماهیانه حدود ۷۶ هزار و ۵۰۰ نفر امدادرسانی می‌شوند.

کولیوند تصریح کرد: حدود ۷۷۲ کاروان سلامت را در این مدت ۶ ماهه به مناطق کم‌برخوردار اعزام کردیم که بیش از ۱۴۳ هزار نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

او با اشاره به طرح نیابت جمعیت هلال احمر، بیان کرد: یک طرحی گذاشته شد به اسم طرح نیابت که داوطلبان به خانه سالمندان می‌رفتند و به نیابت از فرزندانشان سرکشی می‌کردند. حدود ۷۴ هزار و ۴۱۳ نفر در این طرح ملاقات شدند و اگر کاری داشتند، برایشان انجام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به بانک امانات تجهیزات در جمعیت هلال احمر، گفت: حدود ۲۱ هزار اقلام پزشکی، زیستی و زندگی از جمعیت هلال احمر به امانت گرفته و استفاده شد و پس از آن بازگردانده شد. همچنین در موضوع نذر خدمت در ۱۱ استان انجام شد و نقش‌آفرینی مؤثری داشت.

به گفته‌ی او حدود ۱۳ میلیون نفر آموزش همگانی دیدند که هم به صورت مجازی و هم حضوری بود. در این میان حدود ۷ میلیون نفر به صورت مجازی از فناوری‌های جدید و ابتکارات نوین برای آموزش بهره بردند. ۵ میلیون از این آموزش‌ها در ایام خاص مانند اربعین، نوروز، شب قدر و غیره ارائه شده است.

کولیوند با اشاره به ارائه خدمات توانبخشی و سلامت این جمعیت، گفت: حدود ۳۰۰ هزار خدمت توانبخشی ارائه شده است. همچنین بیش از ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار خدمت سلامت چه در داخل و چه در خارج از کشور به جز در ایام اربعین و حج ارائه شده است. تنها در ایام اربعین نزدیک به ۴ میلیون خدمت انجام شد.

او درباره جذب نیروهای جدید در هلال احمر، بیان کرد: توانستیم با جذب ۴۰۰ هزار نفر داوطلب جدید، آمار جوانان داوطلب را به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر برسانیم. امیدواریم طبق فرمانی که مقام معظم رهبری فرمودند و تأکید داشتند که مخاطب شما باید حداقل ۲۰ میلیون نفر باشد، ما هم تلاش می‌کنیم تا این مخاطبان را جذب کنیم.

او اضافه کرد: در جمعیت هلال احمر توسعه زیرساخت‌ها نیز به خوبی دنبال شده است. در بحث هوش مصنوعی و استفاده از فناوری‌های نوین پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم. ربات‌های غریق نجات، پهپادها و سایر نرم‌افزارها به کمک ما آمدند.

کولیوند با بیان اینکه حضور بین‌المللی جمعیت هلال احمر بسیار فعال و مؤثر بوده است، گفت: در همین ایام تهاجم رژیم صهیونیستی، بیش از ۹۰ کشور پیام ارسال کردند که اغلب پیام‌ها در محکومیت حملات و در قالب ابراز همدردی و همبستگی بود. متأسفانه در ایام تهاجم این رژیم، پنج نفر از جمعیت هلال احمر در حین عملیات به شهادت رسیدند.

او ادامه داد: امسال پیگیری‌های جدی با سازمان امور اداری و استخدامی انجام شد و بنا شده است که مجوز جذب ۶ هزار نفر برای جمعیت هلال احمر صادر شود. این جذب می‌تواند توان و ظرفیت جمعیت را چند برابر کند و موجب شود همکاران ما زودتر به محل مأموریت برسند.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: همچنین ۶۵۰ خودروی جدید در یکی دو ماه اخیر به ناوگان لجستیک اضافه شد و تقریبا به هر شعبه یک خودرو رسید. تجهیزات امدادی خوبی نیز به ارزش حدود سه همت خریداری شد که بخشی از آن وارد انبارها شده و بخشی در حال ورود است.

او خاطر نشان کرد: مجوز واردات ۱۵۰۰ دستگاه خودرو گرفته شد که هزار دستگاه آن خودروهای نجات است. با ورود این خودروها و ناوگان جدید، وضعیت امدادرسانی و لجستیک به مراتب بهتر خواهد شد. همچنین سه فروند بالگرد مجهز به ناوبری مدرن در آینده نزدیک به جمعیت اضافه خواهد شد که بودجه آن تامین شده است.

