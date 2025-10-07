رئیس سازمان ثبت احوال کشور:
دریافت کپی مدارک از مردم تخلف است
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد: سازمان ثبت احوال کشور مرجع واحد احراز هویت در دستگاههای اجرایی است و تمامی دستگاهها موظف به ارائه خدمات بر پایه استعلام برخط از سازمان ثبت احوال هستند و دریافت کپی مدارک از مردم تخلف است.
به گزارش ایلنا، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با تأکید بر دادههای محوری این سازمان در نظام حکمرانی الکترونیک گفت: سامانههای الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور بستر امن، مطمئن و دقیق برای احراز هویت به دستگاههاست و هرگونه مطالبه کپی مدارک از شهروندان برخلاف قانون خواهد بود.
وی افزود: این سامانهها دسترسی سریع، ایمن و دقیق به اطلاعات هویتی را برای دستگاه اجرایی فراهم کرده و از سوء استفادههای احتمالی جلوگیری مینماید.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: هدف اصلی این سازمان، تسهیل امور مردم، جلوگیری از مراجعات غیرضروری و حرکت به سمت دولت هوشمند است و با استفاده از سامانههای سازمان ثبت احوال کشور ضمن ارائه اطلاعات دقیق و شفاف، باعث تسریع و تسهیل در ارائه خدمت میگردد.