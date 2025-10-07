پیرهادی:
کمبود مراکز معاینه فنی برای سه میلیون خودروی واجد شرایط نداریم
به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی در سیصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به تدریج در حال ورود به فصل سرما و آلودگی هوا هستیم، اظهار کرد: به موقعیتی نزدیک هستیم که مسئولان غافلگیر شوند و ادارات، مدارس و دانشگاهها را تعطیل کنند.
وی افزود: برای مثال میتوان به تردد خودروها با معاینه فنی شهرستانها اشاره کرد که بارها به آن در شورا پرداخته شده است. تنها ۳۷ درصد مشمولین پلاک تهران از مراکز موجود در پایتخت، معاینه فنی دریافت میکنند.
پیرهادی با تأکید بر اینکه آلودگی هوا موضوعی است که باید برای آن دغدغه داشته باشند، تصریح کرد: اگر قانون به ما اجازه میداد تا به حال ۱۰ها بار برای آن تصمیم میگرفتیم.
وی با بیان اینکه خودروهایی که از پلتفرمهای اینترنتی استفاده میکنند باید شرایط متفاوتتری در معاینه فنی داشته باشند، یادآور شد: تاکسیهایی با عمر کمتر ۱۰ سال باید هر ۶ ماه یکبار معاینه فنی شوند و برای عمر بالای ۱۰ سال باید هر فصل تست شوند اما برای تاکسیهای اینترنتی هیچ دغدغهای وجود ندارد. به این مسائل توجه نمیشود و چند مدت بعد مسئولان میگویند هوا آلوده شده و مدارس باید تعطیل شود و به افت تحصیلی دانش آموزان در سالهای اخیر به دلیل همین تعطیلیها توجه نمیشود.
پیرهادی با بیان اینکه هیچ مشکل و کمبود مراکز معاینه فنی برای سه میلیون خودروی واجد شرایط معاینه فنی نداریم، گفت: شورا اعتبار لازم را در اختیار قرار داده و شهرداری هم اقدام به ایجاد مراکز کرده اما مراجعات به مراکز بسیار محدود است. خودروهای با عمر کمتر از چهار سال برای برخورداری از طرح ترافیک، معاینه فنی میگیرند. چرا باید خودروهای با عمر کمتر از چهار سال به اندازهای بیکیفیت باشند که ۲۵ تا ۲۷ درصد آنها مردود شوند؟
به گزارش شهر، وی همچنین تصریح کرد: استاندار تهران باید این موضوعات را برای کاهش آلودگی هوا پیگیری کند.