به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، شامگاه یکشنبه، در جلسه کمیته انرژی استان با قدردانی از مدیران و سرمایه‌گذاران حاضر اظهار کرد: جلسات منظم و استقبال سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده همکاری مثبت مدیران و مردم است و در حال حاضر متقاضیان انرژی‌های تجدیدپذیر بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات هستند و باید مسیر صدور مجوزها و امکان‌سنجی پروژه‌ها بدون وقفه و با سرعت طی شود.