خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممنوعیت فروش ۱۹ خوراکی در بوفه مدارس

ممنوعیت فروش ۱۹ خوراکی در بوفه مدارس
کد خبر : 1696099
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل سلامت وتندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: پایگاه‌های تغذیه سالم مدارس مجاز نیستند این اقلام را به دانش آموزان بفروشند.

به گزارش ایلنا، اعظم گودرزی با بیان این خبر افزود: این اقلام شامل چیپس، پفک، انواع نودل، گوشت‌های فراوری شده مثل سوسیس، کالباس انواع نوشیدنی‌های گازدار. 

مدیر کل سلامت وتندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر خانواده‌ها در مدارس فروش این خوراکی‌ها را دیدند باید به دفتر سلامت با شماره ۸۲۲۸۴۱۶۲ تماس بگیرند و آدرس مدرسه متخلف را بدهند تا بررسی و پیگیری شود. 

به گزارش صداوسیما؛ گودرزی افزود: کارکنان این پایگاه‌های فروش خوارکی‌ها باید کارت سلامت از مرکز بهداشت داشته باشند و حتما باید داخل بوفه نصب باشد. اعتبار  این کارت شش ماه تا یک سال است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی