ممنوعیت فروش ۱۹ خوراکی در بوفه مدارس

به گزارش ایلنا، اعظم گودرزی با بیان این خبر افزود: این اقلام شامل چیپس، پفک، انواع نودل، گوشت‌های فراوری شده مثل سوسیس، کالباس انواع نوشیدنی‌های گازدار.

مدیر کل سلامت وتندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر خانواده‌ها در مدارس فروش این خوراکی‌ها را دیدند باید به دفتر سلامت با شماره ۸۲۲۸۴۱۶۲ تماس بگیرند و آدرس مدرسه متخلف را بدهند تا بررسی و پیگیری شود.

به گزارش صداوسیما؛ گودرزی افزود: کارکنان این پایگاه‌های فروش خوارکی‌ها باید کارت سلامت از مرکز بهداشت داشته باشند و حتما باید داخل بوفه نصب باشد. اعتبار این کارت شش ماه تا یک سال است.

