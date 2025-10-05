ممنوعیت فروش ۱۹ خوراکی در بوفه مدارس
مدیر کل سلامت وتندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: پایگاههای تغذیه سالم مدارس مجاز نیستند این اقلام را به دانش آموزان بفروشند.
به گزارش ایلنا، اعظم گودرزی با بیان این خبر افزود: این اقلام شامل چیپس، پفک، انواع نودل، گوشتهای فراوری شده مثل سوسیس، کالباس انواع نوشیدنیهای گازدار.
مدیر کل سلامت وتندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر خانوادهها در مدارس فروش این خوراکیها را دیدند باید به دفتر سلامت با شماره ۸۲۲۸۴۱۶۲ تماس بگیرند و آدرس مدرسه متخلف را بدهند تا بررسی و پیگیری شود.
به گزارش صداوسیما؛ گودرزی افزود: کارکنان این پایگاههای فروش خوارکیها باید کارت سلامت از مرکز بهداشت داشته باشند و حتما باید داخل بوفه نصب باشد. اعتبار این کارت شش ماه تا یک سال است.