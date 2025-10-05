خبرگزاری کار ایران
فرصت ورود به عرصه کارگزاری حج و زیارت فراهم شد

سازمان حج و زیارت اعلام کرد: با توجه به اینکه چرخه ورودی به حوزه کارگزاران براساس بازنشستگی برخی از افراد می بایست دائما در جریان باشد، بدین جهت فراخوان معاونت آموزشی کاروان عتبات تا 25مهر ماه در سامانه جامع کارگزاران فعال می باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ با توجه به اینکه چرخه ورودی به حوزه کارگزاران براساس بازنشستگی برخی از افراد می بایست دائما در جریان باشد ، بدین جهت فراخوان معاونت آموزشی کاروان عتبات تا 25مهر ماه در سامانه جامع کارگزاران فعال می باشد.

بنابراین متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه جامع کارگزاران به آدرس kargozaran.haj.irضمن اطلاع از ضوابط فراخوان، در صورت تمایل در آن شرکت نمایند.

پس از فراخوان و ثبت نام، کنترل مدارک توسط دفتر حج و زیارت استان و بعد از آن مصاحبه حضوری و سپس دوره های آموزشی برگزار می گردد و فرد متقاضی در صورت طی کردن موفق مراحل تعیین شده به عنوان معاون آموزشی عتبات وارد این عرصه شده و به جمع کارگزار زیارتی می پیوندد.

چرخه ورود به حوزه کارگزاری بدین شرح است که ابتدا معاونت آموزشی سپس مدیریت کاروان عتبات و پس از آن ورود به حوزه کارگزاری عمره مفرده و حج با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.

 

