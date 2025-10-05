به گزارش خبرنگار ایلنا، سعیدرضا شاهمرادی، مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی ملزومات دارویی در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری نمایشگاه ایران‌ مد، نمایشگاهی بسیار مهم و اثرگذار در حوزه تجهیزات پزشکی است. ما سالانه یک نمایشگاه برگزار می‌کردیم، اما با توجه به تعداد شرکت‌ها و انجمن‌ها، اکنون به این نقطه رسیده‌ایم که سالی دو نمایشگاه برگزار می‌کنیم؛ یکی نمایشگاه ایران که در خرداد ماه برگزار می‌شود و دیگری نمایشگاهی که تولیدکنندگان در آن شرکت می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که پتانسیل تولید و تعداد شرکت‌های تأمین‌کننده ما به حدی است که توانایی برگزاری دو نمایشگاه در سال را داریم.

وی افزود: البته به اعتقاد من، باید تعداد نمایشگاه‌ها را به یک مورد در سال کاهش دهیم. نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌شوند، در صورتی که کیفیت مناسبی نداشته باشند، می‌توانند موجب افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان در این حوزه شوند. در کنار نمایشگاه‌های بزرگ عمومی، نمایشگاه‌های تخصصی نیز وجود دارند. همچنین در شهرستان‌ها، نمایشگاه‌هایی مثل شیراز و مشهد برگزار می‌شود که به نظر می‌رسد، لزومی ندارد و نیاز است که سازمان غذا به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

شاهمرادی خاطرنشان کرد: همچنین می توانیم تقویم نمایشگاه‌ها را برای شهرستان‌ها هماهنگ کنیم تا یک نمایشگاه قوی و آبرومند در حد جمهوری اسلامی برگزار شود که همه عزیزان تولیدکننده و تأمین‌کننده در آن حضور داشته باشند. این امر بسیار مطلوب است. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند فضای نمایشگاهی باشد؛ فضای نمایشگاهی فعلی در شهر آفتاب محدودیت‌هایی دارد و امکان برگزاری یک نمایشگاه جامع و بزرگ را به سختی فراهم می‌کند.

وی در پایان گفت: زمانی نیز قرار بود که داروها در کنار نمایشگاه باشند، اما فضای اختصاص داده شده به این امر خود چند هزار متر است و این مسئله موجب محدودیت در حوزه درمان می‌شود. آشنایی مراکز درمانی با توانمندی تولیدات پزشکی در کشور، کار متخصصین را تسهیل می‌کند. آن‌ها می‌توانند در عرض یک یا دو روز از نمایشگاه بازدید کنند و محصولات مورد نظر خود را شناسایی نمایند.

شاهمرادی تاکید کرد: جایگاه علمی کشور با برگزاری پنل ها و کارگاه های آموزشی در حاشیه نمایشگاه ایران مد ارتقا پیدا می کند.

وی تصریح کرد: سالی یک میلیارد دلار ارز بابت اقلام مصرفی و حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای تجهیزات پزشکی ارز تامین شده است.

در ادامه نشست سعیدلو رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و ملزومات دارویی گفت: این نمایشگاه در دو دوره گذشته بازتاب خوبی داشته و شرکت های حاضر از توانمندی های خوبی برخوردار هستند‌.

وی افزود: اکنون در منطقه جزء کشورهای مهم در تولید تجهیزات پزشکی هستیم. الان ۴۰ تا ۵۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز بازار و در حوزه کالاهای مصرفی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود.

همچنین در ادامه نشست، مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: در این دوره تمام سازمان ها پای کار آمده اند و مطمئنا نمایشگاه خوبی خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه ۳۰۰ شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی حضورشان قطعی شده است و سه سمینار با امتیاز باز آموزی در حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد: در حاشیه ابن نمایشگاه میزهای خدمت تشکیل شده و این کار با هدف رفع موانع تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی برپا خواهد شد.

همچنین علی پور عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی گفت: برنامه های علمی در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران مد برپا خواهد شد.

عباس براتی نائب رئیس اتحادیه بازرگانان نیز خاطرنشان کرد: در این شرایط کارهای بازرگانی به دلیل تحریم های ناجوانمردانه و عدم انتقال پول سخت است اما اتحادیه در کنار تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی است.

انتهای پیام/