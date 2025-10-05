خبرگزاری کار ایران
اعتراض آنلاین به تخلفات و بخشودگی دیرکرد جریمه‌‌های رانندگی

پلیس راهور فراجا به مناسبت هفته فراجا خدمات جدید و ویژه‌ای را برای تسهیل امور هموطنان در حوزه اجراییات پلیس راهور ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد، رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا، ضمن تبریک هفته انتظامی گفت: از فردا و همزمان با آغاز هفته انتظامی، سه خدمت مهم به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی افزود: اولین خدمت، امکان رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی است که برای نخستین بار راه‌اندازی شده و به مردم این فرصت را می‌دهد که به صورت آنلاین اعتراضات خود را پیگیری کنند.

جمشیدی‌راد ادامه داد: دومین خدمت، بخشودگی دیرکرد پرداخت جریمه‌های تخلفات رانندگی در بازه زمانی هفته انتظامی است که فرصتی مناسب برای پرداخت آسان‌تر جریمه‌ها فراهم می‌کند.

رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا همچنین خبر داد: ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با تسهیلات ویژه انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: این خدمات ویژه تا پایان هفته فراجا ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی پلیس راهور نسبت به بهره‌برداری از آنها اقدام کنند.

جمشیدی‌راد در پایان گفت: هدف پلیس راهور، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و تسهیل در امور اجراییات است تا رضایت و همکاری شهروندان را در حفظ نظم و امنیت ترافیکی جلب کنیم.

