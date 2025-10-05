خبرگزاری کار ایران
وزیر علوم در مجمع علم و فناوری برای جامعه (STS) سخنرانی می‌کند

وزیر علوم در مجمع علم و فناوری برای جامعه (STS) سخنرانی می‌کند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در راس یک هیئت بلندپایه علوم و فناوری دانشگاهی در بیست و دومین نشست سالانه مجمع علم و فناوری برای جامعه (STS) در ژاپن شرکت و در میزگرد وزیران این اجلاس سخنرانی می‌کند.

به گزارش ایلنا، در این اجلاس که طی روزهای ۵ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) در کیوتو- ژاپن برگزار خواهد شد، حسین سیمایی در میزگرد وزیران که با عنوان «علوم، فناوری و نوآوری برای جامعه آینده» برگزار می‌شود، شرکت و سخنرانی خواهد کرد. 

مجمع علم و فناوری برای جامعه یکی از معتبرترین مجامع بین‌المللی حوزه علوم و فناوری است که از سال ۲۰۰۴ در ژاپن برگزار می‌شود و دامنه وسیعی از مقامات علوم، فناوری، دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی را از کشورهای مختلف گردهم می‌آورد. هدف این مجمع، بررسی اثرات علم و فناوری بر جامعه و زندگی انسان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه است. 

میزگرد وزیران علوم و فناوری امسال، با هدف به اشتراک گذاشتن ابتکارهای کشورها در رابطه با «علم، فناوری و نوآوری برای جامعه آینده» و تعمیق بحث‌های بین‌المللی برای در پیش‌گرفتن رویکرد چندوجهی در برخورد با مسایل جهانی برگزار می‌شود. مجمع امسال در کیوتو تمرکز ویژه‎ای بر پدیده هوش مصنوعی خواهد داشت و سازمان‌دهندگان آن، از وزیران و هیئت‌های شرکت‌کننده خواسته‌اند برای رویکرد خود به تحولات اجتماعی ناشی از فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی را، برای به حداکثر رساندن پتانسیل آن و در عین حال غلبه بر چالش‌های اخلاقی و اجتماعی ناشی از آن بیان کنند. 

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، انتظار می‌رود وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن حضور در اجلاس STS ژاپن و سخنرانی در آن، وضعیت ایران در هوش مصنوعی را تشریح و دیدگاه‌های کشورمان در این حوزه را بیان کند.

