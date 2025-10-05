در پیام معاون درمان وزارت بهداشت مطرح شد:
پیشگیری و درمان سریع، رمز بقا در سرطان پستان
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به مناسبت ماه آگاهیبخشی سرطان پستان، با صدور پیامی ضمن تقدیر از قهرمانان مبارزه با سرطان، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، تحقق اهداف جهانی «۶۰-۶۰-۸۰» و تقویت حمایتهای اجتماعی از بیماران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت به مناسبت ماه آگاهیبخشی سرطان پستان، به شرح زیر است:
سرطان پستان بهعنوان شایعترین سرطان در زنان و از علل اصلی مرگومیر ناشی از سرطان در میان آنان، همواره یکی از مهمترین موضوعات حوزه سلامت، پژوهش و درمان بوده است. پیشرفتهای چشمگیر در تشخیص و درمان طی سالهای اخیر، مسئولیت سنگینتری بر دوش سیاستگذاران و مدیران سلامت کشورها گذاشته تا خدمات سریعتر و باکیفیتتری به بیماران ارائه دهند.
امسال در ماه آگاهیرسانی سرطان پستان، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی و معرفی پیشرفتهای امیدبخش درمانی، کشورهای جهان متعهد شدهاند در مسیر تحقق هدف جهانی «۶۰-۶۰-۸۰» برای افزایش بقای بیماران اقدام کنند.
دستیابی به این اهداف، مستلزم اجرای سه استراتژی کلیدی است:
۱. آموزش و ترویج آگاهی برای شناسایی ۶۰٪ از موارد سرطان پستان در مراحل اول یا دوم،
۲. تشخیص بهموقع سرطان در فاصله حداکثر ۶۰ روز پس از مراجعه اولیه،
۳. درمان جامع و کامل بیماران و رفع موانع اجتماعی و اقتصادی بهگونهای که ۸۰٪ بیماران، درمان توصیهشده را بهطور کامل دریافت کنند.
شعار امسال با تأکید بر اینکه هیچ دو بیماری، داستان یکسانی ندارند، از کشورهای جهان دعوت میکند تا ضمن گرامیداشت و انعکاس داستانهای الهامبخش زنان موفق در مسیر درمان، به تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تخصصی، مددکاری و حمایتهای اجتماعی بپردازند.
پیش از سال ۲۰۰۰، تنها حدود ۷۵ درصد از زنان مبتلا به سرطان پستان بقای پنجساله را تجربه میکردند؛ اما امروزه با پیشرفت روشهای تشخیصی و درمانی، این میزان به حدود ۹۵ درصد رسیده است. با این حال، در برخی کشورها تأخیر در مراجعه به سطح اول خدمات، و مشکلات ارجاع به کلینیکها و آزمایشگاههای تخصصی، موجب کاهش چشمگیر بقا میشود. در کشورهایی با شرایط اقتصادی ضعیف، میزان بقای پنجساله بیماران سرطان پستان حتی به کمتر از ۴۰ درصد میرسد؛ رقمی که نصف میزان بقا در کشورهای توسعهیافته است.
مطالعات نشان دادهاند که حتی یک ماه تأخیر در تشخیص، میتواند احتمال بقای پنجساله بیماران را کاهش دهد. زنان مبتلا به سرطان پستان تنها یک بیمار نیستند، بلکه یک خانواده و آیندهای در پشت خود دارند. باورهای نادرست مانند اینکه سرطان فقط در سالمندان رخ میدهد یا صرفاً در افرادی با سابقه خانوادگی اتفاق میافتد، از عوامل مهم تأخیر در شناسایی اولیه است که اثربخشی درمان را کاهش میدهد.
در صورت شناسایی و درمان در مراحل اولیه، احتمال بقای پنجساله بیش از ۹۰ درصد است، اما در مراحل پیشرفته و گسترشیافته، این احتمال ممکن است به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد.
همچنین در برخی کشورها، فقر، نبود حمایت اجتماعی و مشکلات مالی در زمان درمان، از عوامل انصراف بیماران از ادامه درمان است. پژوهشها نشان میدهد زنانی که درمان خود را کامل نمیکنند، تا ۳۰ درصد بیشتر در معرض مرگ زودرس قرار دارند.
به گزارش وبدا، ماه آگاهی از سرطان پستان فرصتی است برای یادآوری اینکه آگاهی، تشخیص بهموقع، درمان کامل و حمایت اجتماعی، چهار ستون اساسی نجات جان و بازگرداندن امید به زندگی بیماران هستند.