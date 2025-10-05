نخستین دانشجویان ارشد مهندسی ورزش از دانشگاه تهران فارغالتحصیل شدند
نخستین جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی ورزش، از دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران فارغالتحصیل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه تهران، نخستین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ورزش، روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ در دانشکده علوم مهندسی از پایاننامه خود دفاع کردند.
بهبود اثربخشی و پیشگیری از آسیبهای ناشی از تمرین با وزنه با استفاده از سنسور IMU و تکنیکهای یادگیری ماشین توسط محمد خلفه نیلساز و پایش خستگی ورزشکاران از طریق تحلیل دادههای حرکتی توسط و نیما مسعودنیا، عناوین پایاننامه اولین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ورزش است که روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی برگزار شد.