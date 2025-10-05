خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین دانشجویان ارشد مهندسی ورزش از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدند

نخستین دانشجویان ارشد مهندسی ورزش از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدند
کد خبر : 1695906
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی ورزش، از دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شدند.

به گزارش  ایلنا  به نقل از دانشگاه تهران، نخستین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ورزش، روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ در دانشکده علوم مهندسی از پایان‌نامه خود دفاع کردند.

بهبود اثربخشی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از تمرین با وزنه با استفاده از سنسور IMU و تکنیک‌های یادگیری ماشین توسط محمد خلفه نیلساز و پایش خستگی ورزشکاران از طریق تحلیل داده‌های حرکتی توسط و نیما مسعودنیا، عناوین پایان‌نامه اولین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ورزش است که روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی