به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه تهران، نخستین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ورزش، روز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ در دانشکده علوم مهندسی از پایان‌نامه خود دفاع کردند.

بهبود اثربخشی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از تمرین با وزنه با استفاده از سنسور IMU و تکنیک‌های یادگیری ماشین توسط محمد خلفه نیلساز و پایش خستگی ورزشکاران از طریق تحلیل داده‌های حرکتی توسط و نیما مسعودنیا، عناوین پایان‌نامه اولین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی ورزش است که روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳ الی ۱۵ در دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی برگزار شد.

