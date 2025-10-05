خبرگزاری کار ایران
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها:

تکلیف ریاست دانشگاه آزاد فردا مشخص می‌شود

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از تغیین گزینه نهایی ریاست دانشگاه آزاد در جلسه هیات امنای این دانشگاه در جلسه فردا خبر داد.

به گزارش ایلنا،  حجت الاسلام مصطفی رستمی امروز در نشست خبری بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان اظهار کرد: تا به امروز تغییری در وضعیت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق نیفتاده است.

وی در ادامه تصریح کرد: انتخاب گزینه نهایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی باید در هیأت امنای دانشگاه صورت بگیرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تاکید کرد؛ گزینه نهایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد انتخاب خواهد شد.

 

