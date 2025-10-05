فرمانده مرزبانی فراجا:
امنیت پایدار در مرزها/ اعتراض ایران به کشورهای همسایهای که مسیرهای پهپادها و جنگندههای رژیم صهیونی به حریم ایران بودند
«سرباز» نجیبترین سرمایه است
فرمانده مرزبانی فراجا گفت: با وجود همه تهدیدهایی که در اطراف مرزهای ما وجود دارد، اما امنیت مرزها مناسب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا در نشست خبری صبح یکشنبه (۱۳ مهرماه) با اشاره به هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: در سومین روز از گرامیداشت هفته انتظامی کشور با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن هستیم. باید در نظر داشت، هر زمانی که ما نترسیم، جامعه امن است. هر زمان که انسان نترسد، یعنی امنیت وجود دارد. اما هر وقت انسان خوف و سختی به خود راه دهد، حتماً امنیت با مشکل مواجه شده است.
او ادامه داد: فرماندهی مرزبانی، اقتدار و صلابت توأم با مهربانی، عطوفت و رفتار اسلامی را در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست آورده و توفیقات چشمگیری کسب کرده است.
او اشاره کرد: ما ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خشکی با ۱۵ کشور همسایه داریم. مرزبانان وظیفه دارند به حکم قانون حقوق دولت و مرزنشینان را استیفا کنند. تقریباً میتوان گفت از نظر جغرافیایی از این ۸۷۵۵ کیلومتر، ۹۶ درصد در اختیار مرزبانی است.
سردار گودرزی تصریح کرد: امنیت مرز و عبور و مرور غیرقانونی از خطوط قرمز مرزبانی است. کسانی که قانون را رعایت نکنند، با آنها بهصورت قاطع و جدی برخورد خواهد شد. مرزبانان ادامهدهنده راه رزمندگان بزرگوار دوران دفاع مقدس هستند. روحیه آنان روحیه ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی و شهادتطلبی است. نجیبترین سرمایه در دنیای امروز، سرباز جمهوری اسلامی است، چراکه با کمترین مواجب و کمترین امکانات، بیشترین بهرهدهی را دارد. با وجود همه تهدیدهایی که در اطراف مرزهای ما وجود دارد، اما میبینید که امنیت مرزهای ما مناسب است.
او بیان کرد: مشارکت اجتماعی یکی از سرمایهها و اعتماد مردم به مجموعه پلیس ایران است. در جنگ ۱۲ روزه دیدیم که مردم چقدر به نیروهای مسلح، از جمله نیروی انتظامی کشور که مسئول امنیت داخلی کشور است، کمک کردند.
فرمانده مرزبانی فراجا یاد آور شد: تعامل مرزبانان با مرزنشینان، ریشسفیدان و کسانی که جایگاه خاصی در قوم خود دارند، ظرفیتهای بسیار خوبی ایجاد کرده است. اعتقاد ما این است که امنیت پایدار حاصل مشارکت پایدار مرزنشینان است.مرزبانی باید مرزبان مقتدر، مهربان و مردممدار باشد.
او با اشاره به آمار مرزنشینان کشور، گفت: لازم به ذکر است که ما سه میلیون و ۸۶۰ هزار مرزنشین در کشور داریم؛ یعنی کسانی که اقداماتشان را حتی اقدامات قضایی آن ها را مرزبانی انجام می دهد. به طور مثال یک پاسگاه مرزی ما حدود سه هزار نفر را تحت نظارت دارد.
او با اشاره به بحث دیپلماسی مرزی، گفت: ما در یک سال گذشته ۱۶ اجلاس و کمیسیون با کشورهایی مثل عراق داشتیم. در اربعین امسال بعد از اینکه سه و نیم تا چهار میلیون جمعیت از داخل کشور ما و حتی اتباع خارجی رفتند، هماهنگی با عراق بهصورت لحظهای و اثربخش انجام شد. حتی گشتهای همزمان، چه از حیث هوایی با بالگرد و چه زمینی و حتی دریایی داشتیم.
سردار گودرزی با اشاره به نظارت بر انسداد مرزها، بیان کرد: ما ۹۴۸ کیلومتر مرز با افغانستان و حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مرز با پاکستان داریم. توسط ارتش و سپاه که بهعنوان کمککننده ما هستند و اعتباری از ستاد کل نیروهای مسلح گرفتهاند، دیوارچینی انجام میشود. البته اقدامات تکمیلی انسداد مرز مانند احداث برجک، تامین پاسدار، جاده، آب، برق، گاز و پاسگاههای مرزی و همچنین سیستمهای الکترونیک و اپتیک و انواع حسگرها را مرزبانی تکمیل میکند.همچنین در آذربایجان غربی، کردستان و قسمتی از کرمانشاه و ایلام هم دیوارچینی در حال انجام است.
او عنوان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، از سمت بعضی از کشورهای همسایه متأسفانه پهباد، ریز پرنده، موشک و هواپیما به سوی کشور ما می آمد، که مستند کردیم و اعتراض کردیم. ما اعلام کردیم شما که همسایه ما هستید، نباید اجازه دهید صهیونیستهای کودککش و غاصب و جنایتکار عالم چنین اقداماتی انجام دهند.
او با اشاره به آمار کشفیات در سال جاری افزود: در شش ماه نخست سال جاری، ۷۷۳۳ پرونده قاچاق به ارزش ۲۱۵۶ میلیارد تومان تشکیل شده است. همچنین ۵۶۳۰ سودجو دستگیر شدند که نسبت به پارسال ۱۱ درصد افزایش داشته است. قریب به ۵۰۰ قبضه اسلحه عمدتاً جنگی در درگیری با اشرار در نقطه صفر مرزی کشف و ضبط شد. حدود ۱۳ تن مواد مخدر کشف شد و ۲۵۳ نفر به هلاکت رسیدند. از سویی طالبان نیز در بحث مواد مخدر همکاری کرده و کشت در افغانستان کاهش یافته است. ما قدردان کسانی هستیم که این بلای خانمانسوز را در کشورشان مهار میکنند.
سردار گودرزی ادامه داد: همچنین ۲۱ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق کشف و ضبط شده که این آمار نسبت به کشفیات سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش داشته است.از طرفی ۱۰ کیلوگرم طلا کشف شد که در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.
او با بیان علت قاچاق دام و آمار کشف آن توسط مرزبانی فراجا، اضافه کرد: تعداد ۱۲۱۶۸ رأس دام قاچاق کشف شد. قاچاق دام به دلیل اختلاف قیمت میان کشور ما و کشورهایی چون عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس رواج دارد، زیرا مراتع و دام ایران کمتر در کشورهای اطراف یافت میشود و آنان تمایل زیادی به خرید گوشت از داخل کشور دارند. اما ما مبارزه شدیدی با این خروج احشام داریم.
وی تصریح کرد: بیش از چهار میلیون انواع داروی قاچاق کشف شد، بهویژه در پاییز و زمستان که بیماریها افزایش مییابد. سودجویان این داروها را خارج یا وارد میکنند که با آنان برخورد میشود.همچنین تعداد ۷۲ دستگاه خودروی سنگین، بیل مکانیکی، جرثقیل و سایر ادوات در مناطق مرزی بهویژه در دریا کشف و ضبط شد. همچنین ۲۵۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) کشف گردید که رشد چشمگیری داشته است. از سوی دیگر، ۳۳ نفر از اشرار و معاندین و ضدانقلاب در این شش ماه نخست سال، دستگیر شدند و ۴۴۹ نفر قاچاقچی کالای غیرمجاز در کارنامه همکاران ما ثبت شد.
فرمانده مرزبانی فراجا با بیان آمار خروج اتباع خارجی در یک سال گذشته، گفت: در یک سال گذشته، ۱۰۱ هزار نفر اتباع خارجی را در نقطه صفر مرزی، عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان، دستگیر کردیم. همچنین یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از اتباع بیگانه از کشور خارج شدهاند.
او در ادامه با بیان اینکه فرماندهی مرزبانی در زمینهی هوشمندسازی مرزها، در مسیر رشد و پویایی قرار گرفته است، اظهار کرد: این هوشمندسازی موجب کاهش نیاز به نیروی انسانی میشود. ابتکار ما این است که بهجای افزایش نیروی انسانی، به سمت هوشمندسازی و نظارت هوشمند برویم و مرزهای آبی و خاکی را یکپارچه کنیم. از انواع رادارهای پیشرفتهای که میتوانند در دریا و خشکی ما را یاری دهند، استفاده میکنیم. جاهایی که خلأ مرزی داریم، با دوربینها، سیستمهای الکترونیکی، اپتیکی و ریزپرندهها پوشش داده میشوند تا کسی اجازه ندهد به خود که از مرزهای ما عبور کند.
وی در خصوص اقدامات مرزبانی در جریان جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد: مرزبانی در جنگ ۱۲ روزه هم در تهران، هم در استانها و هم مرزها را بهخوبی پوشش داد. بهویژه در رصد هواگردها؛ چرا که یکی از وظایف ما در مرزها، ثبت گزارشات و مشاهدات مرزی است. ریزپرندههایی که از شمالغرب، غرب، جنوب و حتی در شمال کشور از کشورهای همسایه وارد میشدند را مستندسازی کردیم.
سردار گودرزی ادامه داد: حتی در جنگ ۱۲ روزه به یکی از کشورهای همسایه اعلام کردیم که در داخل خاک کشور شما، سه دستگاه مینیبوس وجود دارد که از روی آنها پهپاد به سمت کشور ما پرتاب میشود. بلافاصله مرزبانی آن کشور وارد عمل شد، سه نفر از آنان را به هلاکت رساند، تعدادی را دستگیر کرد و پهپادها را متوقف کردند. این هماهنگی نزدیک با مرزبانان مقابل ما موجب شد این اقدام بهسرعت انجام گیرد. همچنین از سوی دیگر، اعزام تیمهای مهندسی، امدادی و پزشکی با تجهیزات و آمبولانسهایی که در اختیار داشتیم، در استانهایی که مورد هدف دشمن قرار گرفتند و حتی در تهران، انجام شد.
وی افزود: در زمان بازگشت حجاج، بیش از ۸۵ هزار نفر از حجاج از مرزهای ما، یعنی مرز مهران و سایر مرزها وارد کشور شدند که این کار دشواری خاص خود را داشت. با وجود کاهش پروازها، توانستیم زائران را بدون هیچ مشکلی از کشور همسایه عراق تحویل بگیریم و به داخل کشور هدایت کنیم.
فرمانده مرزبانی فراجا در پایان خاطر نشان کرد: قرارگاهی در سطح انتظامی کشور تشکیل شده است و در تهران هم بخشی از آن به مرزبانی واگذار شد.امیدواریم استکبار جهانی به خود آید و جنگافروزی نکند، اما به هر حال ما باید بیش از گذشته آمادگی خود را حفظ کنیم.