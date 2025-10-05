۲۴۰۰ بنای قدیمی در تهران، ری و شمیرانات وجود دارد

به گزارش ایلنا، احمد علوی در سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به هفته جهانی گردشگردی و هفته تهران، اظهار کرد: ایران دارای ۸۳۶ موزه است و این تعداد باید به ۱۰۰۰ موزه برسد؛ در استان تهران ۱۹۳ موزه قرار دارد که بیشترین تعداد موزه در کشور است و به این استان تعلق دارد. در شهر تهران ۲۳۷ امامزاده، ۱۱۲ موزه، ۳۰ خانه موزه و ۱۰ باغ موزه داریم؛ بیش از ۲۰۰۰ بوستان و ۱۸۶ شهربازی روباز و سرپوشیده در شهر تهران قرار دارد.

وی ادامه داد: تهران را پایتخت سیاسی، اقتصادی و اداری می‌شناسند؛ اما در این شهر ظرفیت فرهنگی را چقدر می‌شناسند؟ تهران به عنوان پرجمعیت شهر کشور و در دنیا جزو به نام ترین شهرهاست و از آن به عنوان ابرشهر یاد می‌کنند. در تهران، ری و شمیرانات ۲۴۰۰ بنا و سه محله قدیمی وجود دارد. این مسائل مسئولیت مدیران شهر تهران را در قبال حفاظت از شهر دو چندان می‌کنند؛ اطلاعات حدود ۲ هزار بنای با ارزش در سامانه شهرداری ثبت شده است.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران اضافه کرد: در منطقه ۱۲ بناهای زیادی از دوره‌های گذشته در دست مرمت داریم و برخی از بناها مثل خانه فروغ، وثوق الدوله و خانه آیت الله طالقانی نیز در آینده به پایان خواهد رسید. برخی بناها مثل خانه اتحادیه در سال ۱۳۹۶ به پایان رسید و امروز در حال افزایش ظرفیت این خانه هستیم. خانه‌های تاریخی شهر تحت مالکیت اوقات، وزارتخانه‌ها، میراث و فرهنگی، شهرداری و برخی هم شخصی هستند. زندان هارون الرشید تحت مالکیت اوقات و بخش زیادی از میراث تاریخی بخش خصوصی در مناطق ۱۱،۱۲ و شهر ری قرار دارد.

وی با بیان این‌که هویت شهر تهران موضوعی برای افتخار افراد نیست و مردم به سراغ فلان فضاهای سیاسی می‌روند، گفت: در قدیم محلات برای افراد ساکن هویت و احساس تعلق ایجاد می‌کرد؛ اما امروز اینگونه نیست. شهر تهران دارای ۴ دروازه بوده است و در ادامه یک حصار شکل می‌گیرد و پس از حذف حصار دروازه‌های دیگر در شهر تهران بنا شدند. یکی از فضاهای مورد اقبال گذشته و امروز محله بازار است. بازار امروز فقط قلب اقتصادی است و خیلی کم به سراغ میراث فرهنگی و تاریخی آن می‌روند؛ برای بازپیراهی برخی بناها تلاش شده است اما آتش سوزی‌ها در بازار باعث آسیب دیدن شد. البته امروز تقریبا اکثر بخش‌های بازار در حال مرمت هستند.

علوی با بیان اینکه تهران ۱۵۰ سال پیش در دوره قاجار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار جمعیت داشت، خاطرنشان کرد: این شهر آب و هوای خوب و باغ‌هایی زیبا داشت اما چه اتفاقی افتاد که به امروز رسید؟ الگوی شهرسازی در دوره پهلوی به سمت الگوی شهرسازی غربی رفت و مغازه‌ها کم کم به مال‌های بزرگ تبدیل شدند. میدان‌های سنتی شهر به بهانه اصلاح ترافیکی تقریبا حذف شدند. رشد بی رویه شهر تهران بدون اصول شهری و محور قرار گرفتن هویت باعث افزایش جمعیت می‌شود و هرچه جمعیت اضافه می‌شود، توسعه شهر برمبنای هویت نیست و برمبنای نیازهای مردم است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به جایی رسیده‌ایم که در آخر هفته‌ها این شهر مقصد گردشگری نیست و مردم در خروجی‌های شهر تهران قرار دارند. ما نتوانستیم هویت شهر تهران را به مردم منتقل کنیم چرا که از روش‌های سنتی جذب مخاطب استفاده کردیم. اصفهان و شیراز یک مقصد گردشگری تلقی می‌شود، اما در تهران چقدر توانستیم از تبلیغات مدرن تر استفاده کنیم؟ باید فناوری‌های نوین را به کار ببریم تا در تبلیغات روند رو به رشدی را طی کنیم.

علوی همچنین تصریح کرد: در دنیا از گردشگری به عنوان یک اقتصاد پایدار یاد شده و اگر توجه ویژه به آن نشود از دنیا عقب می‌مانیم؛ دسترسی به اماکن گردشگری، تبلیغات و اطلاع رسانی، آموزش، مدیریت محیطی و مساله امنیت و مدیریت شهری از عوامل موثر بر صنعت گردشگری تهران هستند. نواقص گردشگری در تهران فقدان جامعیت و یکپارچه‌سازی، عدم هماهنگی بین نهادهای مرتبط، عدم تمرکززدایی همراه با تمایل به استفاده از منافع و فقدان چشم انداز محلی است.

وی با اشاره به نتایج کلی توسعه گردشگری در تهران گفت: آرامش روانی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از جرم و جنایت، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و هویتی و ارتقای کیفیت زندگی و نشاط و آرامش از نتایج توسعه گردشگری است.

به گزارش شهر، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران همچنین بیان کرد:‌ برخی میراث ما رو به فراموشی هستند؛ چشمه‌ای در شهر ری به نام «چشمه علی» داشتیم که محل تفریح جوانان بود و امروز آب ندارد. با گمانه زنی‌هایی که زده شده است تلاش کرده‌ایم آب را به چشمه علی برگردانیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.

علوی در پایان با اشاره به میراث ناملموس پایتخت، گفت: تهران بیش از ۶۰ مورد میراث ناملموس مثل مراسمات آیینی و تعذیه نیز دارد که باید در حفظ آن تلاش کنیم.

انتهای پیام/