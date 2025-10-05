خبرگزاری کار ایران
بازگشت ۴۶ شهید تفحص شده به خاک کشور

بازگشت ۴۶ شهید تفحص شده به خاک کشور
کد خبر : 1695876
پیکر مطهر ۴۶ شهید دفاع مقدس از مرز شلمچه و در میان استقبال هموطنان به آغوش کشور بازگشت.

به گزارش  ایلنا، پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز یکشنبه ۱۳ مهر، از مرز شلمچه وارد خاک کشور شد.

شهدای گلگون کفن با استقبال مردم قدرشناس و یگان‌های رزمی مستقر در منطقه و روی دستان جمعی از مردم اهل سنت منطقه ترکمن صحرا به نمایندگی از ملت ایران از طریق مرز شلمچه به مام میهن بازگشتند.

به گفته سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح این شهدا در عملیات‌های والفجر مقدماتی، محرم، والفجر ۱، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسیده اند.

وی افزود: پیکر مطهر این شهیدان در مناطق فکه، شرهانی، شرق دجله، جزایر مجنون،‌ ام الرصاص و‌ام الباوی و شلمچه تفحص شده‌اند.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح در آیین استقبال از شهدای دفاع مقدس گفت: خون این مردان خدایی نه تنها نشان پایان راه نیست بلکه سرآغاز بیداری است. سرآغاز الهام بخشی به همه ملت های آزاده جهان است که هر قطره خون این شهدا نهالی از غیرت از دل این ملت را آبیاری می کند.

انتهای پیام/
