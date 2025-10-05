آغاز اجرای برنامه ۳ تا ۵ ساله برای حذف هپاتیت C

به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با بیان این خبر افزود: یکی از بیماری‌هایی که در برخی نقاط کشور همچنان وجود دارد، هپاتیت C است و گرچه ایران در سطح جهانی جزو کشورهای با شیوع پایین این بیماری محسوب می‌شود اما به‌دلیل سابقه انتقال از طریق سرنگ‌های آلوده، تعدادی از بیماران همچنان در کشور حضور دارند.

به گفته وی، برای مقابله با این بیماری، وزارت بهداشت یک برنامه ملی هدفمند را از سال ۱۴۰۵ آغاز کرده است که بر اساس آن، در چند مرحله، اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی افراد مبتلا، درمان مؤثر و پیشگیری از انتقال انجام خواهد شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یادآور شد: در همین راستا، یک پروتکل علمی دقیق تدوین شده که در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم ارائه شد و خوشبختانه مورد استقبال اعضا قرار گرفت و از کمیسیون خواستیم اعتبارات این مهم در ردیف‌های حوزه سلامت قرار گیرد و کمیسیون قول مساعد داد که تلاش خود را به منظور پیش بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای اجرای این برنامه به کار ببرد.

وی ادامه داد: البته کار ما به‌طور رسمی آغاز شده و در مرحله نخست، کانون‌های پرخطر که احتمال شیوع بیشتری در آن‌ها وجود دارد، شناسایی و مداخله‌های لازم برای پیشگیری و درمان در آن‌ها آغاز شده است؛ به همین منظور برنامه ۳ تا ۵ساله پیش بینی شده است که امیدواریم با اجرای دقیق آن، به اهداف تعیین‌شده برسیم و گواهی‌های بین‌المللی مرتبط با کنترل و حذف هپاتیت C را نیز دریافت کنیم.

به گزارش خانه ملت، رئیسی تاکید کرد: این طرح در حال حاضر در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد و امیدواریم با همراهی دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط، بتوانیم در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد حذف کامل هپاتیت C در کشور باشیم.

