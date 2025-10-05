ضرورت فنی انسداد شبانه تونلهای شهری
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد که به منظور حفظ حداکثر ایمنی و اطمینان از پایداری تجهیزات، تونلهای شهری به صورت دورهای در ساعات کم تردد شبانه (معمولاً بین ساعت ۲۴:۰۰ تا ۰۵:۰۰ بامداد) مسدود میشوند.
اکبر اختیاری، با بیان اینکه دلیل اصلی این انسدادها انجام عملیات فنی و نظافت دورهای است، تصریح کرد کارشناسان در این بازه زمانی به صورت پیوسته، اقدام به سرویس و کالیبراسیون دقیق انواع سنسورها و سامانه های هوشمند میکنند. همچنین، سرویس کامل سیستم روشنایی برای اطمینان از عملکرد بهینه، بررسی و تست تجهیزات اطفاء حریق و فنهای تهویه و بازرسی تخصصی تاسیسات برق اصلی و سامانههای تغذیه اضطراری صورت میگیرد. علاوه بر این، عملیات نظافت درون تونلها برای حفظ استانداردهای بهداشتی و دید بهتر نیز اجرا خواهد شد.
اختیاری در پایان از شهروندان محترم خواست تا در ساعات اعلامشده، جهت تردد از مسیرهای جایگزین استفاده نمایند. وی تأکید کرد که این توقفهای برنامهریزی شده، ضامن امنیت بلندمدت عبور و مرور از این زیرساختهای حیاتی شهری است.