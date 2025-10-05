سازمان هواشناسی اعلام کرد:
جوی آرام در بیشتر مناطق کشور طی پنج روز آینده
سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نیمه شرقی کشور کاهش دما رخ خواهد داد که در خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان کاهش دما محسوس خواهد بود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف است و جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود.
یکشنبه و دوشنبه در برخی نقاط سواحل دریای خزر، رشد ابر و احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.
یکشنبه برای نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.همچنین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد وجود دارد.
امروز شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و یکشنبه تا پنجشیه دریای عمان مواج و متلاطم است.
امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، از بعدازظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۶ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه خواهد رسید.