جوی آرام در بیشتر مناطق کشور طی پنج روز آینده

یکشنبه و دوشنبه در برخی نقاط سواحل دریای خزر، رشد ابر و احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

یکشنبه برای نیمه شرقی کشور به ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

همچنین در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد وجود دارد.

امروز شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و یکشنبه تا پنجشیه دریای عمان مواج و متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، از بعدازظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۶ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه خواهد رسید.