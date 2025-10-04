خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امداد رسانی به حادثه سقوط بالگرد در اشترانکوه به پایان رسید

امداد رسانی به حادثه سقوط بالگرد در اشترانکوه به پایان رسید
کد خبر : 1695559
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به امدادرسانی به ۱۰ سرنشین بالگرد ساقط شده هلال‌احمر در منطقه صعب‌العبور اشترانکوه ازنا گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

به گزارش ایلنا از وبدا، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور از پایان عملیات خدمات رسانی حادثه سقوط بالگرد در منطقه صعب‌العبور اشترانکوه شهرستان ازنا خبر داد و گفت: عملیات خدمات رسانی اشترانکوه از صبح امروز ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ با اعزام ۲ فروند بالگرد اورژانس کشور آغاز شد و پس از انجام ۶ سورتی پرواز، با موفقیت به پایان رسید.

وی در ادامه بیان کرد: در جریان این عملیات، ۸ نفر از مصدومان حادثه توسط بالگردهای اورژانس کشور به بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا منتقل شدند و ۲ مصدوم دیگر که دچار جراحات شدیدتری بودند، جهت دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان ولی‌عصر (عج) اراک اعزام شدند.

میعادفر در ادامه توضیح داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی به محل وقوع حادثه در منطقه کوهستانی اشترانکوه اعزام شدند و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های امدادی و ستاد مدیریت بحران برای اجرای عملیات صورت گرفت.

گفتنی است ظهر جمعه 11 مهر بالگرد هلال احمر به ارتفاعات لرستان برای نجات جان یک زن کوهنورد دچار حادثه شد و سقوط کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی