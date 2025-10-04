امداد رسانی به حادثه سقوط بالگرد در اشترانکوه به پایان رسید
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به امدادرسانی به ۱۰ سرنشین بالگرد ساقط شده هلالاحمر در منطقه صعبالعبور اشترانکوه ازنا گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی در ادامه بیان کرد: در جریان این عملیات، ۸ نفر از مصدومان حادثه توسط بالگردهای اورژانس کشور به بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا منتقل شدند و ۲ مصدوم دیگر که دچار جراحات شدیدتری بودند، جهت دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک اعزام شدند.
گفتنی است ظهر جمعه 11 مهر بالگرد هلال احمر به ارتفاعات لرستان برای نجات جان یک زن کوهنورد دچار حادثه شد و سقوط کرد.