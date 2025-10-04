جزئیات سقوط بالگرد امدادی در اشترانکوه

در این اطلاعیه آمده است: با دریافت این گزارش، تیم‌های عملیاتی آماده اعزام می‌شوند و با توجه به بعد مسافت، صعب العبور بودن منطقه و به درخواست هیات کوهنوردی استان، هماهنگی لازم با سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر برای تسریع در عملیات جست‌وجو و نجات این کوهنورد از طریق اعزام بالگرد امدادی هلال‌احمر انجام می‌شود.

براساس اعلام جمعیت هلال احمر، ساعت حدودا ۱۷:۴۵ عصر روز جمعه، بالگرد هلال‌احمر که در حال عزیمت به ارتفاع ۴ هزار متری اشترانکوه بود در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار سانحه و فرود سخت شده و ارتباط آن با مرکز عملیات اضطراری هلال‌‎احمر قطع می‌شود. پس از وقوع حادثه، بلافاصله تیم مدیریت بحران تشکیل جلسه داده و تیم‌های عملیاتی شامل ۱۰ تیم امدادونجات کوهستان از پایگاه‌های ازنا، و الیگودرز، لرستان و هیات کوهنوردی و هیات کراس لرستان به ارتفاعات اعزام می‌شوند.

در ادامه اطلاعیه جمعیت هلال احمر آمده است: ساعت ۱۹ جمعه ۱۱ مهرماه، اولین ارتباط با کادر امدادی و پروازی حاضر در بالگرد برقرار و مشخص شد که این بالگرد ۹ سرنشین داشته و «سیدحسن میرقاضی» یکی از اعضای فنی کادر پروازی در این سانحه براثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده و حال سه نفر نیز وخیم اعلام شد.

این اطلاعیه افزوده است: ساعت حدود ۲۳ جمعه ۱۱ مهرماه، تیم‌های امدادی به صحنه وقوع حادثه رسیدند و پس از آغاز عملیات امدادرسانی، مشخص شد «محسن مهراب زاده» خلبان این پرواز نیز به شهادت رسیده است، حوالی ساعت ۶ صبح امروز ۱۲ مهرماه، بالگرد هوانیروز به منطقه اعزام و طی چند مرحله، مصدومان این حادثه با هماهنگی‌های لازم به مراکز درمانی منتقل شدند.

جمعیت هلال احمر در این اطلاعیه تصریح کرده، با توجه به پیچیدگی و فنی بودن سوانح هوایی، تاکنون علت این حادثه مشخص نشده و تلاش و بررسی کمیته‌های فنی تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین تیم‌های تخصصی امداد هوایی برای تشخیص علت یا علل سقوط بالگرد امدادی هلال‌احمر ادامه دارد.