به گزارش ایلنا، علی محمدی مدیرعامل هلال‌احمر استان لرستان گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه عصر امروز ۱۱ مهرماه، بالگرد جمعیت هلال‌احمر که برای عملیات امدادونجات به ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان اعزام شده بود دچار حادثه شد.

وی ادامه داد: این بالگرد برای عملیات جست‌وجو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاع ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود و در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شده و ۸ سرنشین شامل کادر پروازی و امدادگران هلال‌احمر داشته است.

مدیرعامل هلال‌احمر استان لرستان تصریح کرد: در حال حاضر ٦ تیم‌ عملیاتی از لرستان به منطقه اعزام شده‌اند و در حال بررسی حادثه احتمالی هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

