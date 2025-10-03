خبرگزاری کار ایران
وقوع حادثه برای بالگرد هلال‌احمر در اشترانکوه

وقوع حادثه برای بالگرد هلال‌احمر در اشترانکوه
کد خبر : 1695033
مدیرعامل هلال‌احمر استان لرستان از وقوع حادثه برای بالگرد هلال احمر در اشترانکوه خبرداد.

به گزارش ایلنا، علی محمدی مدیرعامل هلال‌احمر استان لرستان گفت:  بر اساس گزارش‌های اولیه عصر امروز ۱۱ مهرماه، بالگرد جمعیت هلال‌احمر که برای عملیات امدادونجات به ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان اعزام شده بود دچار حادثه شد. 

وی ادامه داد: این بالگرد برای عملیات جست‌وجو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاع ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود و در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شده و ۸ سرنشین شامل کادر پروازی و امدادگران هلال‌احمر داشته است.

مدیرعامل هلال‌احمر استان لرستان  تصریح کرد:  در حال حاضر ٦ تیم‌ عملیاتی از لرستان به منطقه اعزام شده‌اند و در حال بررسی حادثه احتمالی هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.

