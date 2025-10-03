وقوع حادثه برای بالگرد هلالاحمر در اشترانکوه
مدیرعامل هلالاحمر استان لرستان از وقوع حادثه برای بالگرد هلال احمر در اشترانکوه خبرداد.
به گزارش ایلنا، علی محمدی مدیرعامل هلالاحمر استان لرستان گفت: بر اساس گزارشهای اولیه عصر امروز ۱۱ مهرماه، بالگرد جمعیت هلالاحمر که برای عملیات امدادونجات به ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان اعزام شده بود دچار حادثه شد.
وی ادامه داد: این بالگرد برای عملیات جستوجو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاع ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود و در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار حادثه شده و ۸ سرنشین شامل کادر پروازی و امدادگران هلالاحمر داشته است.
مدیرعامل هلالاحمر استان لرستان تصریح کرد: در حال حاضر ٦ تیم عملیاتی از لرستان به منطقه اعزام شدهاند و در حال بررسی حادثه احتمالی هستند.
اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.