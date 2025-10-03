دیدار نمایندگان وزیر آموزش و پرورش با خانواده دانش آموز غرق شده در سد اکباتان همدان

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمد محمود زاده؛ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی و پناهی روا؛ مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی از وزیر آموزش و پرورش با خانواده دانش آموز زنده یاد حسین غلامی دیدار کردند.

در این دیدار که مدیرکل آموزش پرورش استان، رؤسای ادارات شاهد و روابط عمومی استان، مدیر ناحیه ۲ همدان، فرمانده سپاه ملایر و جمع دیگری از مسئولین نیز حضور داشتند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی کشور با ابلاغ پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش به خانواده دانش آموز عزیز حسین غلامی، گفت: همه ما عزادار هستیم و جامعه فرهنگی و دانش آموزی کشور و استان خود را شریک غم خانواده داغدار این دانش آموز عزیز و آن معلم فداکار می داند.

محمود زاده با تاکید بر اینکه دانش آموزان و همکاران عزیز فرهنگی سرمایه های بزرگ انسانی این جامعه هستند، تصریح کرد: فقدان این عزیزان، رخدادی جانکاه و تعلمی عمیق برای جامعه تعلیم و تربیت کشور است و ازخداوند منان برای هر دو خانواده عزیز صبر و بردباری مسالت می نمایم.

در ادامه پناهی روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش نیز ضمن تسلیت به خانواده غلامی، صبر و تحمل این خانواده داغ دیده را ستودنی خواند و تصریح کرد: این صبر و صلابت، هم افتخارآمیز و هم درس آموز است.

در ادامه پیام تسلیت علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت معلم فداکار و دانش آموز همدانی قرائت شد.

انتهای پیام/