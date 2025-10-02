خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت خبر داد:

حال ۳ دانشجوی مصدوم حادثه انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران خوب است

​طبق اعلام رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، حال سه دانشجوی مصدوم حادثه انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه دانشگاه تهران خوب است.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین کرمانپور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره آخرین وضعیت دانشجویان مصدوم در حادثه انفجار در آزمایشگاه اظهار کرد: هر سه دانشجوی مصدوم هم اکنون در بیمارستان بستری و حال هر سه خوب گزارش شده‌است.

وی افزود: همکاران من از هیچ خدمتی فروگذار نخواهند کرد.

