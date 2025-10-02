حال ۳ دانشجوی مصدوم حادثه انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران خوب است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین کرمانپور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره آخرین وضعیت دانشجویان مصدوم در حادثه انفجار در آزمایشگاه اظهار کرد: هر سه دانشجوی مصدوم هم اکنون در بیمارستان بستری و حال هر سه خوب گزارش شده‌است.

وی افزود: همکاران من از هیچ خدمتی فروگذار نخواهند کرد.

انتهای پیام/