موتورسواران، رکورد داران تصادفات هفته اول مهر ماه

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سرهنگ فیروز کشیر در این خصوص، گفت: با توجه به لزوم رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ، ناشی از اعمال قوانین و مقررات، خودروهایی که به هر دلیل قانونی بیش از یکسال و‌ موتورسیکلت هایی که بیش از 6 ماه در پارکینگ ها ی شهر تهران‌ متوقف شده اند و چنانچه مالک برای ترخیص آن تاکنون اقدامی انجام نداده باشد؛ برابر دستورالعمل صادره از سوی “قوه قضائیه” تعیین تکلیف می گردند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: برابر دستوالعمل صادره، مالکان یا متصرفان قانونی وسایل نقلیه یاد شده موظفند (در مدت سه ماه) از تاریخ انتشار آگهی؛ نسبت به ترخیص وسیله نقلیه توقیفی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت، وفق مقررات در حکم خودرو های رها شده تعیین تکلیف خواهند شد.

سرهنگ کشیر با اشاره به بیشترین آمار تصادفات جرحی در ایام هفته، افزود: طی بررسی های به عمل آمده؛ با توجه به اینکه فصل تحصیل می‌باشد و عملا مسافرت ها به صفر رسیده است؛ تردد در داخل شهر و خیابان‌های اصلی بیشتر از بزرگراه ها می‌باشد در نتیجه آمار تصادفات در خیابان های اصلی به نسبت بیشتر از معابر بزرگراهی است و غالبا ما زمانی که به روزهای آخر هفته نزدیک می شویم به دلیل تردد بیشتر ، روز سه شنبه رتبه اول آمار تصادفات را به خود اختصاص داده است