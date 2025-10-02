رونمایی از تجهیزات توانبخشی و الحاق ۳۱ خودروی امدادی به هلال احمر کرمان
امروز ۱۰ مهر با حضور استاندار کرمان، از تجهیزات جدید و تخصصی بخش مکانوتراپی در مجتمع توانبخشی جمعیت هلالاحمر استان کرمان رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ ارزش این تجهیزات یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده و هدف از آنها ارتقاء خدمات بازتوانی بیماران مراجعهکننده عنوان شد.
در همین مراسم ۳۱ دستگاه خودروی امدادی و اداری نیز به ناوگان جمعیت هلالاحمر استان کرمان افزوده شد که ارزش این خودروها در مجموع ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
رضا فلاح مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان در این مراسم گفت: در هفت ماه گذشته ۵۵ دستگاه خودرو شامل وانت، خودروهای سواری و آمبولانس به جمعیت هلال احمر استان اضافه شده که این خودروها با هدف تقویت خدمات امدادی و درمانی در اختیار شعب مختلف قرار میگیرد.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز ضمن قدردانی از فعالیتهای هلالاحمر استان گفت: هلالاحمر کرمان به مدد مدیریت و تلاش نیروهای داوطلب و امدادگران، جزء واحدهای فعال کشور محسوب میشود و بارها مورد تقدیر قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به گستردگی و تنوع اقلیمی استان، تجهیز ناوگان امدادی اهمیتی دوچندان دارد. امیدواریم این تلاشها به افزایش رضایت مردم منجر شود.