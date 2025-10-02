به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان حفاظت از محیط زیست، سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور امروز پنجشنبه ۱۰ مهر به شهر همدان سفر کرد. در این سفر قرار است طرح سلام یا سلامت اجتماعی محله‌محور در همدان رونمایی شود.

در مراسمی که بدین منظور با حضور رئیس سازمان بهزیستی، فرماندار همدان و مدیرکل بهزیستی استان همدان برگزار شد از طرح سلام، نمایشگاه سلام و طرح‌های ویژه سالمندان رونمایی شد.

سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در بازدید از نمایشگاه سلام و طرح‌های ویژه سالمندان، اظهار داشت: برنامه‌ای ارزشمند با هدف انتقال انرژی مثبت، جلوگیری از تنهایی و ارتقای سلامت جسمی و روانی سالمندان در این شهرستان در حال توسعه است. این برنامه‌ها به شکلی طراحی شده‌اند که سالمندان با حضور در آن‌ها ضمن بهره‌مندی از فعالیت‌های متنوع، احساس نشاط و امید بیشتری پیدا می‌کنند.

وی افزود: در این برنامه‌ها، سالمندان مسائل روحی، روانی و جسمی خاصی را دنبال می‌کنند و نتیجه آن، دریافت انرژی مثبت است. آنان خودشان اذعان می‌کنند که حضور در این برنامه‌ها حالشان را بسیار خوب می‌کند، آرامش بیشتری دارند و این انرژی مثبت را به خانواده‌هایشان نیز منتقل می‌کنند. این امر یکی از ارزشمندترین دستاوردهای این طرح است چرا که علاوه بر ایجاد نشاط، مانع از تنهایی سالمندان می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به چالش تنهایی سالمندان گفت: گاهی ممکن است سالمندان حتی در کنار خانواده باشند اما به لحاظ روحی و روانی دچار احساس تنهایی شوند. اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند این خلأ را پر کند و آنان را دوباره در کانون اجتماعی قرار دهد به همین دلیل است که سازمان بهزیستی با همکاری سایر نهادها تلاش کرده این برنامه‌ها را با نگاه جامع هم در بعد جسمی و هم روانی، طراحی و پیاده‌سازی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان جزئیات طرح تصریح کرد: این برنامه‌ها علاوه بر خدمات بهداشتی و مراقبتی شامل آموزش‌های متنوع، فعالیت‌های دستی و هنری و برنامه‌های فرهنگی نیز است. سالمندان در این فضا می‌توانند توانمندی‌های خود را شکوفا کنند، خلاقیتشان را بروز دهند و با فعالیت‌های گروهی، احساس ارزشمندی بیشتری داشته باشند. این اقدام نه‌تنها برای سالمندان بلکه برای بازنشستگان نیز بسیار مفید است چرا که آنان ستون‌های جامعه، معماران گذشته و گنجینه‌های تجربه برای آیندگان محسوب می‌شوند.

حسینی با تأکید بر لزوم توسعه چنین طرح‌هایی در سطح شهرستان و استان ادامه داد: امیدواریم این برنامه‌ها در مناطق مختلف همدان توسعه یابد و با همکاری دستگاه‌هایی همچون آموزش‌وپرورش، شهرداری و سایر نهادهای اجتماعی، بتوانیم پوشش گسترده‌تری برای جامعه هدف فراهم کنیم. این همکاری‌ها باعث می‌شود که همه جامعه پیرامونی تحت تأثیر قرار گیرد و به اهداف اصلی خود برسیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به پیگیری‌های میدانی خود افزود: بنده در هفته گذشته به سه استان دیگر نیز سفر داشتم و در آن مناطق نیز طرح‌های مشابهی به بهره‌برداری رسید. این نشان می‌دهد که سازمان بهزیستی نه‌تنها در حوزه برنامه‌ریزی، بلکه در عرصه عمل نیز رویکردی جدی و عملیاتی دارد. ما معتقدیم که باید با حضور میدانی، بررسی مستقیم مسائل و همراهی با مردم، این برنامه‌ها را پیش ببریم تا به نتایج ملموس دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی کشور بر این باور است که مدیران باید عملگرا، پرانرژی و نزدیک به جامعه هدف باشند. من همواره تلاش کرده‌ام با حضور مستقیم در جمع مردم و استفاده از انرژی مثبت آنان، کارها را پیگیری کنم تا به اهداف مورد نظر سازمان دست پیدا کنیم. این مسیر دشوار و طاقت‌فرساست اما با همراهی مردم و تلاش همکاران، قطعاً موفقیت‌های بزرگ‌تری حاصل خواهد شد.

طرح سلام از طرح‌های موفق است

همچنین مجید درویشی فرماندار شهرستان همدان در جریان افتتاح طرح سلام با قدردانی از اجرای برنامه‌های ویژه سالمندان توسط سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاه‌ها، اظهار داشت: این برنامه‌ها با هدف انتقال انرژی مثبت، جلوگیری از احساس تنهایی و ارتقای سلامت جسمی و روانی سالمندان طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: خوشبختانه سالمندان حاضر در این برنامه‌ها اذعان داشتند که حال روحی‌شان بسیار بهتر شده و انرژی مثبتی که دریافت می‌کنند را به خانواده‌هایشان نیز منتقل می‌نمایند. این کار بسیار ارزشمند است و مانع تنهایی سالمندان می‌شود؛ حتی اگر در کنار خانواده باشند، ممکن است به لحاظ روحی احساس تنهایی کنند، اما این طرح توانسته چنین خلأیی را پر کند.

وی گفت: این برنامه‌ها علاوه بر سلامت جسمی، با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، فعالیت‌های هنری و دستی و برنامه‌های جمعی، به سالمندان کمک می‌کند که همچنان پویا و فعال باقی بمانند. چنین اقداماتی، علاوه بر جلوگیری از انزوای اجتماعی، موجب تقویت روحیه بازنشستگان می‌شود که همواره به‌عنوان معماران و ستون‌های اصلی جامعه شناخته می‌شوند.

فرماندار همدان ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: اامیدواریم این طرح در مناطق مختلف شهرستان توسعه یابد و با مشارکت نهادهایی همچون آموزش‌وپرورش، شهرداری و سایر دستگاه‌ها، همه جامعه پیرامونی تحت پوشش این خدمات ارزشمند قرار گیرد.

درویشی همچنین با اشاره به حضور و پیگیری‌های رئیس سازمان بهزیستی کشور در این حوزه گفت: «دکتر حسینی در هفته گذشته علاوه بر سفر به سه استان دیگر و بهره‌برداری از طرح‌های مشابه، نشان دادند که مدیری عملگرا، پرانرژی و دلسوز جامعه هستند. ایشان با حضور خودشان و انرژی مثبتی که منتقل می‌کنند، موجب دلگرمی بیشتر به جامعه هدف شده‌اند و با پشتکار فراوان پیگیر تحقق اهداف سازمان هستند.

خدمات اجتماعی باید ذیل طرح سلام ارائه شود

همچنین فریدالدین حجت‌الاسلامی، مدیرکل بهزیستی استان همدان در آیین آغاز اجرای «طرح سلام» در شهرک مدنی با قدردانی از حمایت‌ها و راهبری‌های رئیس سازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد:امیدواریم نتایج اجرای این طرح در آینده‌ای نزدیک به بهبود شرایط زندگی مردم منطقه منجر شود. به باور من، تمامی خدمات سازمان بهزیستی و دیگر دستگاه‌های اجتماعی باید زیر محور این طرح عملیاتی شود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در پیشبرد این برنامه‌ها گفت: مطمئناً با استفاده از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و همراهی‌های مردم عزیز شهرک مدنی می‌توانیم گام‌های بزرگی برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی برداریم.

مدیرکل بهزیستی استان همدان در ادامه افزود: فرصت را مغتنم می‌شماریم تا از ارشادات ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور بهره‌مند شویم و امیدواریم به فضل الهی بتوانیم در این مسیر دشوار اما ارزشمند، اقدامات مؤثری برای مردم انجام دهیم.

