به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ سیدمحمدمهدی سجادی افزود: این بسته‌ها با حمایت خیرین، حامیان و داوطلبان به ارزش مجموع ۵ میلیارد و۸۶۲ میلیون تومان تهیه و بین دانش‌ آموزان نیازمند در شهرستان‌های خا ، سرباز و سراوان توزیع شد.

سجادی با قدردانی از مشارکت خیرین و داوطلبان هلال‌احمر در این پویش بشردوستانه اظهار کرد: هدف اصلی اجرای پویش «ارمغان مهر برای آینده‌سازان» ایجاد فرصت برابر برای تحصیل همه دانش‌آموزان با هر طبقه اقتصادی و وضعیت معیشتی است تا آنان بتوانند سال تحصیلی جدید را با انگیزه و امید آغاز کنند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر همواره در کنار مردم بوده و تلاش می‌کند با جلب مشارکت خیرین و داوطلبان، بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌های کم‌‌برخوردار را در حوزه‌های آموزشی، معیشتی و سلامت برطرف کند.

