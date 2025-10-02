خبرگزاری کار ایران
بیش از ۶ هزار بسته لوازم‌‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند در سه شهرستان استان سیستان‌وبلوچستان توزیع شد

کد خبر : 1694733
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان، از اجرای پویش «ارمغان مهر برای آینده‌سازان» به مناسبت ایام بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: در قالب این پویش، ۶ هزار و ۱۶۰ بسته لوازم‌التحریر و همچنین ۵۰۰ جفت کفش بین دانش‌آموزان نیازمند سه شهرستان در استان سیستان و بلوچستان توزیع شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ سیدمحمدمهدی سجادی افزود: این بسته‌ها با حمایت خیرین، حامیان و داوطلبان به ارزش مجموع ۵ میلیارد و۸۶۲ میلیون تومان تهیه و بین دانش‌ آموزان نیازمند در شهرستان‌های خا ، سرباز و سراوان توزیع شد.

 سجادی با قدردانی از مشارکت خیرین و داوطلبان هلال‌احمر در این پویش بشردوستانه اظهار کرد: هدف اصلی اجرای پویش «ارمغان مهر برای آینده‌سازان» ایجاد فرصت برابر برای تحصیل همه دانش‌آموزان با هر طبقه اقتصادی و وضعیت معیشتی است تا آنان بتوانند سال تحصیلی جدید را با انگیزه و امید آغاز کنند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر همواره در کنار مردم بوده و تلاش می‌کند با جلب مشارکت خیرین و داوطلبان، بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌های کم‌‌برخوردار را در حوزه‌های آموزشی، معیشتی و سلامت برطرف کند.

 

