دستگیری عاملان رعب وحشت در خیابان کارگر تهران
پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری ۲ تن از اراذل و اوباش به اتهام قدرت نمایی و اخلال در نظم عمومی خیابان کارگر تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، ماموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت نمایی ۲ تن از از اذل و اوباش خیابان کارگر تهران دریافت و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.
طی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این ۲ تن با عربده کشی باعث ایجاد رعب وحشت و نا امنی برای شهروندان شده و پیش از رسیدن پلیس از محل گریختهاند.
متعاقبا با تلاش ماموران پاتوق این متهمان در خیابان ۱۲ فروردین و خیابان اسکندری شناسایی و در ۲ عملیات همزمان هر ۲ متهم دستگیر شدند.
به گزارش پلیس، متهمین در بازجوییها به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.