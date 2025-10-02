خبرگزاری کار ایران
دستگیری عاملان رعب وحشت در خیابان کارگر تهران

کد خبر : 1694685
پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری ۲ تن از اراذل و اوباش به اتهام قدرت نمایی و اخلال در نظم عمومی خیابان کارگر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، ماموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت نمایی ۲ تن از از اذل و اوباش خیابان کارگر تهران دریافت و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند. 

طی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این ۲ تن با عربده کشی باعث ایجاد رعب وحشت و نا امنی برای شهروندان شده و پیش از رسیدن پلیس از محل گریخته‌اند. 

متعاقبا با تلاش ماموران پاتوق این متهمان در خیابان ۱۲ فروردین و خیابان اسکندری شناسایی و در ۲ عملیات همزمان هر ۲ متهم دستگیر شدند. 

به گزارش پلیس، متهمین در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.

