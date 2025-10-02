به گزارش ایلنا، مهدی چمران، رئیس شورا، در سومین روز از برگزاری هفتاد و ششمین اجلاس روسای شوراهای اسلامی مراکز استان‌ها با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران‌های شهری، اظهار داشت: ما از دولت مطالبات قابل توجهی داریم که تاکنون پاسخ مناسبی دریافت نشده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و آسیب‌های ناشی از آن، گفت: در آن شرایط، آبروی کشور در خطر بود و هیچ نهادی مسئولیت ساماندهی خانه‌های تخریب‌شده و آسیب‌دیده را بر عهده نگرفت؛ در نتیجه شورا و شهرداری تهران به‌ صورت مستقل وارد عمل شدند و با تصویب اقدامات لازم، فرآیند شهرسازی را به‌ گونه‌ای مدیریت کردند که شان ملی حفظ شود.

چمران افزود: در جریان این بحران، بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی در تهران تخریب شد و بالغ بر ۸ هزار واحد آسیب دید. تمامی مراحل بازسازی و ساماندهی این واحدها توسط شهرداری و با تصویب شورا انجام شد، بدون آنکه حتی یک ریال از دولت بابت این اقدامات دریافت شده باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی شورای اسلامی شهر تهران، وی همچنین به استقرار حدود ۲۰۰ نفر از آسیب‌دیدگان در هتل‌ها اشاره کرد و تاکید کرد: این خدمات نیز بدون حمایت مالی دولت صورت گرفته است.

رئیس شورا با انتقاد از بی‌توجهی به نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران، خواستار توجیه نمایندگان مجلس شد تا در زمان تدوین و تصویب بودجه سالانه کشور، مطالبات شهرداری‌ها نیز به‌ طور جدی لحاظ شود.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری در شرایط بحرانی نباید بی‌پشتوانه باقی بماند و حمایت‌های مالی دولت باید متناسب با مسئولیت‌های اجرایی شهرداری‌ها تنظیم شود.

