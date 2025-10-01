دستاوردهای 12 سال همکاری ایران با صندوق جمعیت ملل متحد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی، امروز چهارشنبه ۹ مهرماه همزمان با روز جهانی سالمند، مراسم گرامیداشت این روز با حضور سیدجواد حسینی؛ رییس سازمان بهزیستی و معاونان این سازمان، ضیا هاشمی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور، اعضای شورای ملی سالمندان، سفرای کشورهای چین، کره‌جنوبی و ژاپن و نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران (UNFPA) در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

در این مراسم سفرای کشورهای چین، کره‌جنوبی و ژاپن در سخنانی به سیاست‌های اتخاذ شده در کشورهای خود در حوزه سالمندی اشاره کردند و ضمن استقبال از همکاری‌های مشترک، بر انتقال تجارب موفق خود به ایران تأکید کردند.

همچنین در حاشیه این برنامه، از پوستر کمک‌های بهداشتی برای افراد دارای معلولیت و سالمندان در ایران با حضور سفرای کشورها، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران و رییس سازمان بهزیستی رونمایی شد.

سیدجواد حسینی؛ رییس سازمان بهزیستی کشور در سخنان خود ضمن تقدیر از سفیران کشورهای چین، ژاپن و کره‌جنوبی، مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و سایر آژانس‌های بین‌المللی که طولانی‌ترین دوره‌های همکاری با سازمان بهزیستی را در کارنامه دارند و دستگاه‌های عضو شورای ملی سالمندان به برنامه‌های ویژه این روز اشاره کرد.

وی گفت: ما از دیروز روز سالمند را آغاز کردیم و با حضور در پاتوق حال خوب سالمندان در شهرداری منطقه ۶ تهران، پویش رز مهربانی و تقدیم گل رز به سالمندان توسط نسل جوان‌تر را شروع کردیم و امروز دومین برنامه برگزار شد همچنین بعدازظهر به همدان سفر خواهم کرد تا رستوران مخصوص سالمندان را به‌عنوان یک کار نمادین افتتاح کنیم و در طرح سلام، پاتوق سالمندی را در ساعات بعدازظهر مدارس راه‌اندازی خواهیم کرد.

حسینی با قدردانی از بیش از یک دهه همکاری ارزشمند UNFPA با شورای ملی سالمندان ایران افزود: این همکاری مستمر باعث شد سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های متنوعی در حوزه سالمندی طراحی و اجرا شود از جمله تدوین سند ملی سالمندان، برنامه اقدام ملی، طراحی پیمایش ملی سالمندان، نظام تربیت مراقبین رسمی و توسعه طرح شهر دوستدار سالمند و در حال حاضر ۱۸ شهر در کشور به‌عنوان شهر دوستدار سالمند مشخص شده‌اند، ارتقای زیرساخت‌های شهری و ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر نیز در این مسیر دنبال شد. همکاری‌های بین‌المللی زمینه انتقال تجارب موفق جهانی به ایران را فراهم کرد و ظرفیت علمی و اجرایی کارشناسان داخلی را ارتقا داد؛ دستاوردهایی که پایه‌ای محکم برای آینده سالمندی کشور خواهد بود.

سالمندی جمعیت، چالشی جهانی

رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه سالمندی جمعیت چالشی جهانی است که ایران نیز با آن روبه‌روست، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری میان دستگاه‌های مختلف، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و برنامه‌ریزی دقیق هستیم تا سالمندان کشور بتوانند با کرامت، سلامت و امنیت اجتماعی زندگی کنند و نشست امروز فرصتی است برای مرور دستاوردها، تبادل تجربه، شناسایی چالش‌ها و طراحی راهکارهای نوین در حمایت از سالمندان. امیدوارم با بهره‌گیری از بیش از یک دهه همکاری مشترک با سازمان‌های بین‌المللی و تلاش کارشناسان و نهادهای مرتبط بتوانیم راهکاری پایدار و اثربخش برای آینده سالمندی ایران ارائه کنیم.

وی در ادامه مروری بر بیش از یک دهه همکاری مشترک در حوزه سالمندی داشت و بیان کرد: در این مدت پیمایش ملی سالمندان به‌صورت پایلوت در دو شهر کشور اجرا شد، با حمایت UNFPA شاخص دیدبان سالمندی توسعه یافت تا وضعیت سالمندان در شرایط بحرانی به‌طور دقیق رصد شود و هم‌اکنون در شش استان کشور، کوهورت سالمندی در حال انجام است همچنین سند ملی سالمندی بازنگری شد و با مشاوره UNFPA، لایحه حمایت از حقوق سالمندان را تهیه کردیم که تا تصویب نهایی آن را پیگیری خواهیم کرد.

حسینی ادامه داد: برنامه شهر دوستدار انسان شاخص‌هایی چون شهر دوستدار کودک، کتاب، معلول و به‌ویژه سالمند را دربرمی‌گیرد، تاکنون ۱۸ مرکز استان به‌عنوان شهر دوستدار سالمند معرفی شده‌اند. در قالب طرح سلام نیز مدارس در نوبت عصر به پاتوق سالمندان تبدیل می‌شوند و آموزش‌هایی در حوزه تغذیه، ورزش، سبک زندگی سالمندی و نظام ارجاع، همراه با نشاط و هنر ارائه خواهد شد. هدف نهایی ما این است که ۱۱۵ هزار مدرسه کشور در ساعات بعدازظهر به پاتوق سالمندی تبدیل شوند تا محیطی پرنشاط برای اوقات فراغت، سلامت و توانمندسازی سالمندان فراهم شود.

رییس سازمان بهزیستی بیان کرد: گردشگری سالمند به درخواست سالمندان و به‌ عنوان بعد نهم شهر دوستدار سالمند طراحی و تدوین شده است و هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در ۱۸ شهر در حال اجراست.

آموزش و توانمندسازی 51 هزار زن سالمند تنها

وی با اشاره به طراحی نظام تربیت مراقبان رسمی سالمندان گفت: این نظام با همکاری شرکا و مشاوره UNFPA تدوین شده است همچنین با توجه به گسترش پدیده تنهایی سالمندان به‌ویژه در میان زنان، طرح آموزش، توانمندسازی و نشاط برای زنان سالمند تنها در ۱۸ استان کشور آغاز شد که تاکنون بیش از ۵۱ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.پیمایش ملی سالمندان و تحلیل ابعاد مختلف سالمندی و نیز مطالعات کوهورت در استان‌های مختلف، تصویر دقیقی از وضعیت سالمندان کشور به ما ارائه داده که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده بسیار مؤثر باشد.

حسینی از استانداردسازی مراکز سالمندی خبر داد و گفت: اکنون ۶۷۵ مرکز سالمندی در کشور فعال است که در طیف‌های مختلف خدمات ارائه می‌کنند؛ ۱۰۲ مرکز ویزیت در منزل، ۱۰۱ مرکز مراقبت در منزل، ۳۰۷ مرکز شبانه‌روزی، ۱۵۷ مرکز روزانه و ۴۶ خانه حمایتی سالمندان داریم و مدارس نیز به این مجموعه افزوده خواهند شد که قابلیت گسترش تا ۱۱۵ هزار مرکز را دارد.

وی افزود: ایجاد دهکده سالمندان و تربیت سه‌هزار مشاور ویژه سالمندی که از هفته دولت آغاز شده همچنین آموزش مدیریت بحران برای سالمندان از طرح‌های ویژه‌ای است که در سازمان بهزیستی دنبال می‌شود. با همکاری سازمان ملل متحد و به‌ویژه سه کشور چین، ژاپن و کره‌جنوبی که تجارب ارزشمندی در این حوزه دارند، تلاش داریم این اقدامات را توسعه دهیم. مطالعات ما نشان می‌دهد در ژاپن نیز مدارس به‌عنوان پاتوق ارائه خدمات محله‌محور و در دسترس برای سالمندان عمل می‌کنند.

رییس سازمان بهزیستی در پایان گفت: ما در بهزیستی بر مثلث طلایی تمامیت، کفایت و عدالت تأکید داریم. تمامیت یعنی همه نیازمندان از جمله سالمندان در سپهر خدمات ما قرار بگیرند و هیچ‌کس جا نماند. کفایت یعنی خدمات شایسته و استاندارد ارائه شود و عدالت یعنی خدمات عادلانه به‌ویژه با رویکرد عدالت ترجیحی در مناطق و گروه‌های آسیب‌پذیر، در دسترس قرار گیرد. تلاش خواهیم کرد به‌سمت شهر دوستدار انسان حرکت کنیم و بزرگ‌ترین شاخص این شهر، محیط دوستدار سالمند خواهد بود.

