خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دسترسی به مترو در مناطق شرقی میسر می‌شود

دسترسی به مترو در مناطق شرقی میسر می‌شود
کد خبر : 1694275
لینک کوتاه کپی شد.

معاون شهردار پایتخت با اشاره به اهمیت پروژه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو گفت: این پروژه با طول ۱۱.۲ کیلومتر و دارا بودن ۱۰ ایستگاه، از مناطقی در شرق تهران عبور می‌کند که ساکنان آن تاکنون از دسترسی به مترو محروم بوده‌اند. این بخش از خط ۴ نهایتاً در «ایستگاه بهار» و در مجاورت دانشگاه فنی شهید عباسپور به پایان می‌رسد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، امروز-چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴- مراسم انعقاد تفاهم‌نامه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران برگزار شد.

در این مراسم محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به توجه مدیریت شهری جدید به تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: در این دوره تمرکز ما بر توسعه حمل و نقل عمومی است به طوری‌که تکمیل شبکه و توسعه خطوط هفت‌گانه مترو و همچنین احداث خطوط جدید مدنظر بوده است.

وی افزود: در این مسیر از ظرفیت تمام شرکت‌های واجد شرایط بهره برده‌ایم.

معاون شهردار تهران در ادامه به اهمیت پروژه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو اشاره کرد و گفت: این پروژه با طول ۱۱.۲ کیلومتر و دارا بودن ۱۰ ایستگاه، از مناطقی در شرق تهران عبور می‌کند که ساکنان آن تاکنون از دسترسی به مترو محروم بوده‌اند. این بخش از خط ۴ نهایتاً در «ایستگاه بهار» و در مجاورت «دانشگاه فنی شهید عباسپور» به پایان می‌رسد.

هرمزی در پایان نیز اعلام کرد: طول ایستگاه‌های بخش شرقی خط ۴ مترو مانند سایر ایستگاه های این خط با در نظر گرفتن توسعه احتمالی آینده، ۱۶۰ متر در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی