دسترسی به مترو در مناطق شرقی میسر میشود
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، امروز-چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴- مراسم انعقاد تفاهمنامه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو تهران برگزار شد.
در این مراسم محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به توجه مدیریت شهری جدید به تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: در این دوره تمرکز ما بر توسعه حمل و نقل عمومی است به طوریکه تکمیل شبکه و توسعه خطوط هفتگانه مترو و همچنین احداث خطوط جدید مدنظر بوده است.
وی افزود: در این مسیر از ظرفیت تمام شرکتهای واجد شرایط بهره بردهایم.
معاون شهردار تهران در ادامه به اهمیت پروژه توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو اشاره کرد و گفت: این پروژه با طول ۱۱.۲ کیلومتر و دارا بودن ۱۰ ایستگاه، از مناطقی در شرق تهران عبور میکند که ساکنان آن تاکنون از دسترسی به مترو محروم بودهاند. این بخش از خط ۴ نهایتاً در «ایستگاه بهار» و در مجاورت «دانشگاه فنی شهید عباسپور» به پایان میرسد.
هرمزی در پایان نیز اعلام کرد: طول ایستگاههای بخش شرقی خط ۴ مترو مانند سایر ایستگاه های این خط با در نظر گرفتن توسعه احتمالی آینده، ۱۶۰ متر در نظر گرفته شده است.