خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

توضیح درباره چرایی تصویب کاهش سن ورود به مدرسه

توضیح درباره چرایی تصویب کاهش سن ورود به مدرسه
کد خبر : 1694084
لینک کوتاه کپی شد.

نایب‌رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی چرایی تصویب کاهش سن ورود به مدرسه از ۶ سال به ۵ سال را تشریح کرد.

«فرشاد ابراهیم‌پور» نایب‌رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در توضیح چرایی تصویب اجباری شدن پیش‌دبستانی عنوان کرد: اجباری شدن پیش‌دبستانی با هدف  ارتقاء دسترسی تمام کودکان به آموزش پیش‌دبستانی، به‌ویژه کودکانی که پیش‌تر فقط در مراکز غیردولتی حضور داشتند، تصویب شد.

وی افزود: این کار داری مزایایی شامل تقویت مهارت‌های پایه شناختی، زبانی و اجتماعی، آماده‌سازی بهتر برای ورود به دوره ابتدایی و کاهش شکاف آموزشی بین کودکان می‌شود.

ابراهیم‌پور در خصوص تغییر ساختار نظام آموزشی  اظهار کرد: ساختار آموزشی تغییر نکرده است. واقعیت این است که سیستم ۱۲ ساله همانند قبل باقی مانده  و تغییرات ساختاری مانند ۵-۳-۳ انجام نشده است. تغییر اصلی که ایجاد شده، کاهش سن ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سالگی است تا پایه پیش‌دبستانی که در گذشته بیشتر در مراکز غیردولتی بود، وارد سیستم دولتی شود.

وی در خصوص معیارهای  تغییر مذکور در نظام آموزشی اضافه کرد: معیارهای ارزیابی این تغییرات بر اساس مطالعات علمی، تجارب مراکز پیش‌دبستانی و ظرفیت‌های داخلی انجام شده است. ابعاد ارزیابی شامل دسترسی برابر به آموزش، کیفیت یادگیری، آمادگی کودکان برای ابتدایی و توانمندسازی معلمان  بوده است.

نایب‌رییس کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در فرایند تصویب اجباری شدن پیش‌دبستانی، از تجارب دانش‌آموزان و مطالعات میدانی استفاده شده است، گفت:  بله، در تهیه پیش‌نویس، تجارب میدانی مراکز دولتی و غیردولتی، بازخورد معلمان و کارشناسان آموزشی  مدنظر قرار گرفت. هدف اصلی از این تغییر، پوشش همه کودکان در پایه پیش‌دبستانی و تسهیل ورود آن‌ها به سیستم رسمی دولتی بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی