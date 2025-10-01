توضیح درباره چرایی تصویب کاهش سن ورود به مدرسه

«فرشاد ابراهیم‌پور» نایب‌رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در توضیح چرایی تصویب اجباری شدن پیش‌دبستانی عنوان کرد: اجباری شدن پیش‌دبستانی با هدف ارتقاء دسترسی تمام کودکان به آموزش پیش‌دبستانی، به‌ویژه کودکانی که پیش‌تر فقط در مراکز غیردولتی حضور داشتند، تصویب شد.

وی افزود: این کار داری مزایایی شامل تقویت مهارت‌های پایه شناختی، زبانی و اجتماعی، آماده‌سازی بهتر برای ورود به دوره ابتدایی و کاهش شکاف آموزشی بین کودکان می‌شود.

ابراهیم‌پور در خصوص تغییر ساختار نظام آموزشی اظهار کرد: ساختار آموزشی تغییر نکرده است. واقعیت این است که سیستم ۱۲ ساله همانند قبل باقی مانده و تغییرات ساختاری مانند ۵-۳-۳ انجام نشده است. تغییر اصلی که ایجاد شده، کاهش سن ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سالگی است تا پایه پیش‌دبستانی که در گذشته بیشتر در مراکز غیردولتی بود، وارد سیستم دولتی شود.

وی در خصوص معیارهای تغییر مذکور در نظام آموزشی اضافه کرد: معیارهای ارزیابی این تغییرات بر اساس مطالعات علمی، تجارب مراکز پیش‌دبستانی و ظرفیت‌های داخلی انجام شده است. ابعاد ارزیابی شامل دسترسی برابر به آموزش، کیفیت یادگیری، آمادگی کودکان برای ابتدایی و توانمندسازی معلمان بوده است.

نایب‌رییس کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در فرایند تصویب اجباری شدن پیش‌دبستانی، از تجارب دانش‌آموزان و مطالعات میدانی استفاده شده است، گفت: بله، در تهیه پیش‌نویس، تجارب میدانی مراکز دولتی و غیردولتی، بازخورد معلمان و کارشناسان آموزشی مدنظر قرار گرفت. هدف اصلی از این تغییر، پوشش همه کودکان در پایه پیش‌دبستانی و تسهیل ورود آن‌ها به سیستم رسمی دولتی بوده است.

