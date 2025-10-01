بازدید معاون تربیت بدنی و سلامت از اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران دانشآموز
معاون تربیتبدنی و سلامت از آخرین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دانشآموزی دختران ایران در شهرری بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد جعفری؛ معاون تربیتبدنی و سلامت به همراه حمیدرضا صائبی؛ سرپرست فدراسیون ورزش دانشآموزی و ژما جواهریپور؛ معاون تربیتبدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران، از اردوی انتخابی تیم ملی دانشآموزی دختران برای اعزام به مسابقات جهانی فوتسال برزیل که در سالن فاطمهالزهرا (س) شهرری در حال برگزاری است، بازدید کرد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون تربیت بدنی و سلامت در بازدید از این اردو در جمع بازیکنان و کادرفنی تیم دختران ، اظهار کرد: برای اولین بار در تاریخ ورزش دانشآموزی شما به عنوان سفیران دانشآموزی رشته فوتسال دختران به این رقابتها اعزام میشوید چراکه به توانایی شما اعتقاد و باور قلبی داریم و اطمینان دارم نتایجی درخور را کسب خواهید کرد.
وی در ادامه افزود: امیدوارم شما دانشآموزان عزیز، نماینده شایستهای برای جمهوری اسلامی ایران در راه اهتزاز پرچم مقدس کشورمان باشید. شما الگوی دانشآموزان دیگر چه در اخلاق و چه در بحث فنی خواهید بود و آرزو میکنم بهترینها برای شما به عنوان سفیران ورزش دختران ایران رقم بخورد.