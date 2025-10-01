قیمت سبزیجات برگی و غیربرگی اعلام شد
کد خبر : 1694015
طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیربرگی اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیر برگی به شرح ذیل است:
- بادمجان گلخانه ای کیلویی ۴۳ هزار تومان
- بادمجان دلمه کیلویی ۱۹ هزار تومان
- بادمجان قلمی کیلویی ۲۷ هزار تومان
- بامیه کیلویی کیلویی ۵۸ هزار تومان
- پیاز سفید و زرد کیلویی ۲۲ هزار تومان
- پیاز قرمز کیلویی ۲۶ هزار تومان
- انواع پیاز ریز کیلویی ۱۳ هزار تومان
- چغندر برش کیلویی ۲۹ هزار تومان
- خیار رسمی کیلویی ۴۵ هزار تومان
- خیار سالادی کیلویی ۲۴ هزار تومان
- خیار کوتاه بذر اصفهانی کیلویی ۵۵ هزار تومان
- خیار گلخانه ای کیلویی ۵۸ هزار تومان
- ذرت شیرین کیلویی ۳۹ هزار تومان
- زنجبیل تازه کیلویی ۲۵۰ هزار تومان
- سبزی پاک کرده کیلویی ۸۰ هزار و ۳۰۰ تومان
- انواع سبزی جور کیلویی ۵۳ هزار تومان
- سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی ۳۰۰ گرمی کیلویی ۷۱ هزار و۵۰۰ تومان
- سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته ۲۰۰ گرمی ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان
- سبزی دسته ای کوچک جور هر دسته ۵ هزار و ۵۰۰ تومان
- سیب زمینی نو کیلویی ۳۳ هزار تومان
- سیب زمینی ریز کیلویی ۱۳ هزار تومان
- سیر خشک کیلویی ۱۸۰ هزار تومان
- سیر تازه بدون برگ کیلویی ۱۶۰ هزار تومان
- شلغم کیلویی ۲۹ هزار تومان
- فلفل دلمه رنگی کیلویی ۴۹ هزار تومان
- فلفل دلمه سبز کیلویی ۳۹ هزار تومان
- فلفل کاپی و شمشیری کیلویی ۶۰ هزار تومان
- فلفل ریز تند کبابی کیلویی ۴۰ هزار تومان
- فلفل ریز شیرین کیلویی ۶۰ هزار تومان
- کاهو پیچ کیلویی ۴۵ هزار تومان
- کاهو رسمی پاک کرده کیلویی ۴۵ هزار تومان
- کاهو فرانسوی هر بسته ۴۰ هزار تومان
- کدو مسمایی کیلویی ۳۹ هزار تومان
- کدو حلوایی کیلویی ۲۷ هزار تومان
- کرفس کیلویی ۳۲ هزار تومان
- کلم (کاهو چینی) کیلویی ۲۳ هزار تومان
- کلم بروکلی کیلویی ۴۲ هزار تومان
- کلم سفید کیلویی ۲۵ هزار تومان
- کلم قرمز کیلویی ۳۷هزار تومان
- کلم قمری کیلویی ۲۰ هزار تومان
- گل کلم کیلویی ۳۹ هزار تومان
- گوجه فرنگی گلخانه ای کیلویی ۳۰ هزار تومان
- گوجه فرنگی کیلویی ۲۵ هزار تومان
- گوجه فرنگی گیلاسی بسته ۳۰۰ گرمی ۳۹ هزار تومان
- گوجه فرنگی گیلاسی ریز فله کیلویی ۴۵ هزار تومان
- لوبیا سبز قیطونی کیلویی ۸۰ هزار تومان
- انواع لیمو ترش کیلویی ۹۹ هزار تومان
- لیمو ترش مینابی کیلویی ۱۱۹هزار تومان
- نارنج کیلویی ۳۰ هزار تومان
- هویج فرنگی و ایرانی کیلویی ۲۷ هزار تومان