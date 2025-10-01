خبرگزاری کار ایران
پژوهشگاه‌های ملی کشور مأمور بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان شدند

نشست مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور به میزبانی دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، برگزار و در آن بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توسعه همکاری‌های فناورانه و حضور فعال پژوهشگاه‌ها در رویدادهای ملی تأکید شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه که با حضور علی خورسندی دبیر مجمع و رؤسای پژوهشگاه‌های عضو برگزار شد، مجموعه‌ای از تصمیمات در راستای تقویت نقش پژوهشگاه‌ها در توسعه علم و فناوری کشور به تصویب رسید.

 صالحی در این نشست اظهار داشت: ضروری است پژوهشگاه‌های ملی کشور از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان نهایت بهره‌برداری را داشته باشند و با اطلاع‌رسانی دقیق به صنایع مرتبط، زمینه استفاده مؤثر آنها از این فرصت قانونی را فراهم کنند. همچنین با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت علوم و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اجرای مفاد این تفاهم‌نامه در اولویت قرار دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌های توسعه زیرساخت‌های نوآوری، حمایت از طرح‌های فناورانه اعضای هیئت علمی، تقویت همکاری‌های مشترک با صنایع و تحول در علوم انسانی

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در ادامه جلسه، موضوع ضوابط تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پژوهشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادهای تکمیلی از سوی پژوهشگاه‌ها به معاونت پژوهشی وزارت علوم ارسال شود.

همچنین بر حضور فعال پژوهشگاه‌های ملی در نمایشگاه هفته پژوهش تأکید و مقرر شد سازوکار هماهنگی و برنامه‌ریزی برای مشارکت مؤثر پژوهشگاه‌ها در این رویداد ملی، در جلسه مشترک با دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم نهایی شود.

