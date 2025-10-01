سرهنگ «احمد کرمی‌اسد» رئیس پلیس راه راهور فراجا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح جزئیات حادثه تصادف اتوبوس حامل دانشجویان پیراپزشکی در محور سمنان به سرخه، بیان کرد: متأسفانه دیروز در ساعت ۷:۴۰ دقیقه صبح تصادف منجر به فوت، در محدوده استان سمنان، از شهر سمنان به سمت شهرستان سرخه داشتیم. بلافاصله همکاران پلیس راه استان سمنان در محل حاضر شدند و مشاهده کردند که یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با دو دستگاه تریلی برخورد داشته است.

او ادامه داد: بررسی‌های متعددی در حوزه مربوطه صورت گرفت. مستندات نیز شامل تصاویری از یک دوربین مداربسته بود که در همان محدوده وضعیت حادثه را رصد و ثبت کرده بود، بر اساس آن مشاهده شد که دو دستگاه تریلی پشت سر هم توقف کامل داشتند، اما به هر دلیلی رانندگان نسبت به نصب علائم هشداردهنده اقدام نکرده بود.

وی اضافه کرد: همانطور که می‌دانیم، توقف در حاشیه راه‌ها، به‌ویژه در معابری که به شکل بزرگراه یا آزادراه اصلی هستند، الزاماً باید در فضای پارکینگ صورت گیرد. در صورت توقف در سطح یا حاشیه راه، راننده موظف است علائم هشداردهنده را در فواصل مناسب نصب کند، که رانندگان تریلی چنین اقدامی انجام نداده بودند و بخشی از زنجیره تصادف ناشی از این تخلف آن‌ها بود.

سرهنگ کرمی اسد، تصریح کرد: از سوی دیگر، راننده اتوبوس شرکت واحد که پشت سر سایر وسایل نقلیه در حال حرکت بود، با وجود اینکه خودروی جلویی بدون هیچ برخورد یا حادثه‌ای از کنار همان تریلی‌های متوقف عبور کرده بود، به دلیل‌عدم توجه به جلو، از قسمت جلو و پهلوی سمت راست با تریلی‌های متوقف برخورد کرد.

او افزود: نکته مهم این بود که سطح برخورد بین اتوبوس شرکت واحد و عقب و پهلوی سمت چپ تریلی کمتر از چند سانتی‌متر بود، که این موضوع دلیلی بر بی‌توجهی راننده به فرآیند رانندگی و کنترل وسیله نقلیه است. اگر توقف خودروها موجب انسداد کامل مسیر می‌شد، قطعاً سایر خودروهای عبوری نیز با آن‌ها برخورد می‌کردند.

علت اصلی حادثه خطای انسانی دو راننده اتوبوس و تریلی بود

او با اشاره به عامل خطای انسانی در وقوع این حادثه گفت: در نتیجه وقوع این حادثه متأسفانه منجر به فوت دو نفر و مصدومیت پنج نفر شد که از این پنج نفر، سه نفر به صورت سطحی آسیب دیده بودند. بنابراین، علت اصلی حادثه خطای انسانی دو راننده اتوبوس و تریلی بود که هر دو به نسبت مساوی در وقوع این حادثه دخیل بودند. اتوبوس مذکور درون‌شهری بود و بر اساس بازدید همکاران، هیچ عیب و نقص فنی مؤثری در وقوع حادثه مشاهده نشد.

تخلف استفاده از اتوبوس درون شهری به جای اتوبوس برون‌شهری

وی متذکر شد: موضوع دیگری که مطرح است، بر اساس اظهارات سرنشینان اتوبوس که ۱۳ نفر از دانشجویان پیراپزشکی بودند، این وسیله به عنوان سرویس از سمنان تا دانشکده در حال حرکت بوده است. همچنین بر اساس اظهارات آن ها، در قرارداد بین دانشکده و شرکت مربوطه، شرکت موظف به تأمین اتوبوس برون‌شهری بوده اما به جای آن از اتوبوس درون‌شهری استفاده کرده است. این تخلف باید توسط دانشگاه و مراجع قضایی پیگیری شود، ولی در وقوع حادثه نقشی نداشته و تنها عامل اصلی، همان خطای انسانی دو راننده بود.

سرهنگ کرمی اسد اظهار کرد: لازم به ذکر است، این اتفاق تنها چهار یا پنج کیلومتری پس از سمنان رخ داده است؛ یعنی هنوز به مقر پلیس راه نرسیده بود که تحت کنترل قرار گیرد. در حالی که روزهای قبل نیز این اتوبوس به‌عنوان سرویس دانشجویان فعالیت می‌کرده، اما هیچ‌گاه از مبدا تا مقصد به محدوده پلیس راه نمی‌رسیده است تا مورد کنترل همکاران در پلیس راه قرار گیرد. چرا که یکی از اصول کاری پلیس راه، جلوگیری از فعالیت اتوبوس‌های درون‌شهری در معابر برون‌شهری است و به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود. این حادثه متأسفانه در فاصله‌ای رخ داده که هنوز تحت نظارت پلیس راه قرار نگرفته بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تاکید کرد: ما نگران روزهای آتی هستیم، زیرا با شروع مدارس و دانشگاه‌ها، پس از این با اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی مواجه هستیم. با توجه به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل مسافربری که عمدتاً فرسوده است، ضروری است متولیان، برای سرویس‌دهی و اردوها از وسایل مطمئن استفاده کنند.

به گفته او، همچنین بر اساس قانون، شرکت‌های مسافربری موظف‌اند پیش از حرکت وسیله نقلیه، سلامت آن را توسط مدیر فنی کنترل کنند و تنها در صورت تأیید او اجازه مسافرگیری داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که متولیان اردوها و سرویس‌ها ضمن رویت و اطمینان از شرایط وسیله نقلیه، از رعایت دستورالعمل‌های وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان راهداری اطمینان حاصل نمایند. پلیس راه نیز آمادگی دارد در صورت نیاز، برای کنترل مدارک، سلامت تجهیزات اتوبوس و شرایط راننده همکاری نماید.

