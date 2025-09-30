سرهنگ «بابک نمک شناس» رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، از حادثه تیراندازی در شهرک راه آهن واقع در منطقه ۲۲ خبر داد و گفت: ساعت ۱۱ صبح امروز، یک فرد در حالی که در خودرو بوده است، مورد شلیک گلوله قرار گرفت.

به گفته‌ی او، در حال حاضر پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی تهران در حال بررسی است.

