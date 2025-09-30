خبرگزاری کار ایران
در گفت‌و‌گو با ایلنا اعلام شد؛

تیراندازی در شهرک راه‌آهن؛ یک نفر هدف گلوله قرار گرفت

تیراندازی در شهرک راه‌آهن؛ یک نفر هدف گلوله قرار گرفت
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: فردی در شهرک راه‌آهن واقع در منطقه ۲۲ تهران هدف گلوله قرار گرفت.

سرهنگ «بابک نمک شناس» رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، از حادثه تیراندازی در شهرک راه آهن واقع در منطقه ۲۲ خبر داد و گفت: ساعت ۱۱ صبح امروز، یک فرد در حالی که در خودرو بوده است، مورد شلیک گلوله قرار گرفت. 

به گفته‌ی او، در حال حاضر پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی تهران در حال بررسی است.

