ادارات شهرستانی نخستین گزارشگر و برخوردکننده با تخلفات زیست محیطی هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، هادی کیادلیری اظهار داشت: این همایش فرصتی راهبردی برای تحقق سیاست‌های کلان محیط زیستی در سطوح محلی به شمار می‌رود و می‌تواند به تقویت اجرای برنامه‌ها در شهرستان‌ها کمک کند.

کیادلیری با بیان اینکه رؤسای ادارات شهرستان‌ها علاوه بر مدیریت اجرایی، فرماندهی یگان‌های حفاظت را نیز بر عهده دارند، نقش این ادارات را در خط مقدم اجرای سیاست‌ها و ترجمان اهداف سازمان به اقدامات عملی غیرقابل‌انکار دانست.

وی تأکید کرد: بدون اجرای دقیق برنامه‌ها در سطح شهرستان‌ها سیاست‌های استانی و ملی به نتیجه نخواهد رسید و موفقیت کل مجموعه وابسته به عملکرد این ادارات است.

معاون آموزش سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به اینکه بسیاری از بهره‌برداری‌ها، آلودگی‌ها و تخلفات زیست‌محیطی در سطح شهرستان‌ها رخ می‌دهد، تصریح کرد: ادارات شهرستانی نخستین ناظر، گزارشگر و برخوردکننده با این موارد هستند.

وی یادآور شد: توانمندی، سرعت و دقت عمل در این سطح نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت سیاست‌ها دارد و اجرای به‌موقع برنامه‌ها می‌تواند از بسیاری آسیب‌ها جلوگیری کند.

کیادلیری همچنین واژه «حفاظت» در عنوان سازمان حفاظت محیط‌زیست را یادآور اهمیت پیشگیری دانست و اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از اقدامات به دلیل تأخیر در ورود و انجام پس از وقوع بحران، ناکارآمد می‌شود.

وی نقش ادارات شهرستانی در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت اجتماعی را کلیدی دانست و تأکید کرد: تجربه جهانی نشان داده هیچ دولتی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات محیط زیستی نیست و مشارکت مردمی شرط اصلی موفقیت است.

معاون آموزش سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور افزود: همکاری با شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، صنایع و بخش کشاورزی از طریق ادارات شهرستان‌ها ضروری است، زیرا مدیریت بحران‌هایی همچون حریق جنگل‌ها، آلودگی رودخانه‌ها و پدیده ریزگردها در سطح شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد.

وی در پایان بیان کرد: داده‌های محیط زیستی عمدتاً توسط ادارات شهرستان‌ها تأمین می‌شود و این اطلاعات پایه سیاست‌گذاری علمی و کارآمد در سطح ملی هستند. همچنین همایش‌ها بستری برای تبادل تجربیات و تقویت ارتباط دوطرفه میان ستاد و ادارات شهرستانی است که در نهایت به توسعه پایدار و متوازن حوزه محیط‌زیست کشور کمک می‌کند.

