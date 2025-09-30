خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وضعیت دما و بارش کشور تا نیمه آبان؛ بارش‌ محدود به نیمه شمالی و دمای متغیر در پاییز

وضعیت دما و بارش کشور تا نیمه آبان؛ بارش‌ محدود به نیمه شمالی و دمای متغیر در پاییز
کد خبر : 1693632
لینک کوتاه کپی شد.

بر مبنای اطلاعات پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، از هفته دوم مهر تا نیمه آبان، میانگین بارش کشور کمتر از نرمال و عمدتا به استان‌های نوار شمالی، بخش‌هایی از مناطق کوهپایه‌ای جنوب البرز و زاگرس شمالی محدود خواهد بود. همچنین دمای هوا در شرق، شمال شرق و سواحل خزر کمتر از نرمال، در زاگرس میانی و جنوبی و جنوب کشور بیش از نرمال و سایر مناطق کشور نرمال پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایلنا، نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش برای ۷ مهرماه تا ۱۸ آبان‌ماه سال جاری نشان داده که طی هفته اول (۷ تا ۱۳ مهر) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، بخش‌هایی از اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی و نیمه غربی و خراسان شمالی بارش رخ می‌دهد و بارش در استان گیلان و مازندران بیش از نرمال، در گلستان نرمال و در سایر مناطق کمتر از نرمال است. بارش انباشته نیز در بخش‌هایی از استان گیلان با احتمال ۵۰ تا ۷۵ درصد، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیمتر پیش‌بینی شده است.

در طول این مدت دمای هوا در نوار شرقی کشور، بخش‌هایی از سواحل خزر، شمال استان اردبیل و جلگه خوزستان یک تا دو درجه کمتر از نرمال، بخش‌هایی از استان‌ها در زاگرس میانی تا جنوبی، جنوب و جنوب شرق کشور ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و سایر مناطق کشور در محدوده نرمال پیش‌بینی شده است.

همچنین بارش هفته دوم استان‌های ساحلی خزر در محدوده نرمال، دیگر مناطق نوار شمالی کمتر از نرمال و برای سایر مناطق کشور بارش موثری پیش‌بینی می‌شود. دمای هوا در استان‌های آذربایجان غربی و بخش‌هایی از آذربایجان شرقی و زاگرس شمالی بین ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و سایر مناطق کشور تا ۳ درجه کمتر از نرمال پیش‌بینی شده است که بیشترین کاهش در راستای شرق و جنوب کشور رخ می‌دهد.

به گزارش پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در هفته‌های سوم و چهارم در استان‌های نوار شمالی کشور و بخش‌هایی از زاگرس شمالی بارش رخ می‌دهد که مقدار آن کمتر از نرمال خواهد بود. دما در بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان غربی و استان‌های واقع در در زاگرس شمالی و میانی بین ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و سایر مناطق کشور در محدوده نرمال تا ۱ درجه کمتر از آن خواهد بود.

در هفته‌های پنجم و ششم برای استان‌های نوار شمالی، زاگرس شمالی و میانی بارش پیش‌بینی شده است که مقدار آن کمتر از نرمال خواهد بود. سایر مناطق کشور عمدتا بی‌بارش پیش‌بینی می‌شود یا بارش آن ناچیز برآورد می‌شود. انتظار می‌رود دمای هوا در استان‌های واقع در زاگرس شمالی و میانی تا ۱ درجه بیش از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی