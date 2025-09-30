خبرگزاری کار ایران
تأکید ایران و عمان بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه بهداشت

تأکید ایران و عمان بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه بهداشت
در نشست مشترک معاون بهداشت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با هیات عمانی، ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و ساختار حوزه بهداشت کشور تشریح شد و دو طرف بر گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و اجرایی در زمینه‌های مختلف سلامت تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، در این جلسه، دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن معرفی مأموریت‌ها و ساختار معاونت بهداشت، به تشریح چرخه خدمات بهداشتی مبتنی بر مراقبت‌های اولیه بهداشتی و نقش آن در ارتقای سلامت جامعه پرداخت. 

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از داده‌های دقیق در تصمیم‌سازی‌های حوزه سلامت تأکید کرده و گزارشی از فعالیت‌های کلیدی این حوزه ارائه داد. 

هدف از این سفر، بهره‌برداری و استفاده از تجارب کشورمان در خصوص دیدبانی سلامت بود که در طی آن، هیات عمانی با بخش‌ها و برنامه‌های مرتبط در این زمینه آشنا خواهد شد. 

در پایان نشست، طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک در محورهای زیر توافق کردند: 

رصد تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت و ارتقای نظام پایش برنامه‌های حوزه بهداشت

گسترش برنامه پزشک خانواده و تقویت مراقبت‌های اولیه بهداشتی

توسعه خودمراقبتی و بهره‌گیری از فناوری‌های سلامت دیجیتال

انجام تحقیقات مشترک در زمینه بیماری‌های غیرواگیر، سلامت روان و آلودگی هوا

ارتقای منابع انسانی و تبادل تجربیات و برنامه‌های بهداشتی

به گزارش وبدا، این نشست زمینه‌ساز تقویت تعاملات علمی و اجرایی میان ایران و عمان در حوزه سلامت بوده و بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در راستای ارتقای سلامت عمومی فراهم کرده است. 

گفتنی است، هیات عمانی از برخی واحدهای ارائه خدمت و اجرای برنامه‌های بهداشتی کشور نیز بازدید کردند.

