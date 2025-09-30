دو ویژگی اصلی ملت ایران «عشق به خرد و دانایی» و «پایبندی به عدالت» است

به گزارش ایلنا، یاوری در مراسم گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور مسئولان آموزش و پرورش، دانش‌آموزان و معلمان سمپاد‌ برگزار شد، گفت: برای من، تماشای موفقیت ورزشکاران یا دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های جهانی، از برد تیم ملی والیبال تا مدال‌آوری در کشتی یا کسب رتبه‌های برتر المپیاد، نه فقط یک هیجان لحظه‌ای، بلکه یک پیوند قلبی با تاریخ و فرهنگ ایران است. این حس، چیزی فراتر از یک واکنش احساسی و زودگذر است، زیرا بخشی از هویت ما است.

یاوری ادامه داد: عده‌ای ممکن است حتی معنای دقیق قواعد یک مسابقه ورزشی را ندانند، اما وقتی پرچم ایران بالا می‌رود و سرود ملی پخش می‌شود، موجی از غرور و شادی وجودشان را فرا می‌گیرد. این واکنش، محصول تاریخ دیرینه ما است که از اساطیر شاهنامه گرفته تا واقعیت‌های امروز، به ما آموخته است که خردورزی و عدالت، ستون‌های هویت ایرانی‌اند.

وی دو ویژگی اصلی ملت ایران را «عشق به خرد و دانایی» و «پایبندی به عدالت» عنوان کرد و افزود: ایرانی‌ها در طول تاریخ، هرگز در مسیر نیک‌خواهی تردید نکرده‌اند. گاهی شاید در تشخیص مصداق نیکی دچار اشتباه شده باشند، اما اصلِ حمایت از آن‌چه درست و عادلانه است، هیچ‌گاه فراموش نشده است. علاقه به یادگیری هم نه‌فقط در میان نخبگان، بلکه به‌عنوان یک ارزش ملی وجود دارد. در کمتر کشوری به ازای هر صندلی دانشگاه این تعداد داوطلب تلاشگر داریم.

یاوری در ادامه گفت: به دلیل موقعیت استراتژیک و قرار گرفتن در مسیر فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف، ایران تجربه مواجهه با ملت‌ها و افکار گوناگون را داشته است. ما هم آموختیم و هم آموخته‌ایم، شکست‌ها را پشت سر گذاشته، از آن‌ها درس گرفته و پیروزی‌ها را جشن گرفته‌ایم. این تجربه، حاصل سختی‌ها، مقاومت‌ها و تلاش‌های مردمانی است که از هر رویداد، اندوخته‌ای فرهنگی به دست آورده‌اند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، یاوری با تاکید بر اینکه میراث فرهنگی ایران حاصل تلاش مردمان گوناگون در طول تاریخ است، گفت: از زنان خانه‌داری که با مقاومت در برابر اشغالگران ایستادند‌، تا کشاورزانی که محصولاتشان را به بیگانگان نفروختند، از معلمانی که آرزوهای خود را در دل دانش‌آموزان نشاندند تا ادیبانی که زبان فارسی را زنده نگه داشتند؛ همه و همه بخشی از این میراث‌اند. زبان فارسی امروز یکی از زبان‌های حکمت و زیبایی جهان است.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: خدمت به ایران محدود به حضور فیزیکی در خاک کشور نیست. اگر خود را سرباز این فرهنگ بدانیم، می‌توانیم در هر نقطه‌ای از جهان به ایران خدمت کنیم. اما اگر گذشته تابناک خود را نادیده بگیریم، حتی در داخل کشور هم باری بر دوش آن خواهیم شد.

یاوری با اشاره به تصاویر شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: این شهدا چراغ روشن مسیر آینده‌اند. با الگو گرفتن از آنان، باید با قوت قلب و اطمینان، ارزش‌های خردورزی و عدالت را در فرهنگ ایرانی پاس بداریم تا نام ایران همیشه با این ارزش‌ها گره خورده باقی بماند.

انتهای پیام/