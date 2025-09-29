خبرگزاری کار ایران
پیام رییس سازمان بهزیستی به مناسبت روز جهانی کودک

پیام رییس سازمان بهزیستی به مناسبت روز جهانی کودک
کد خبر : 1693305
رییس سازمان بهزیستی در پیامی به مناسبت روز جهانی کودک گفت: روز جهانی کودک فرصتی است برای یادآوری تعهد مشترک ما؛ اینکه هیچ کودکی نباید از حق شادی، رشد و تجربه یک زندگی شاد محروم بماند.

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی؛ رییس سازمان بهزیستی به مناسبت روز جهانی کودک پیامی صادر کرد که در این پیام آمده است: روز جهانی کودک و هفته ملی بزرگداشت آن در ایران، یادآور این حقیقت است که هر کودک حق دارد شاد، ایمن و در آغوش محبت زندگی کند، حقی بنیادین که بستر اصلی رشد سالم جسمی و روانی او به شمار می‌رود.

کودکان فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی، باید در فضایی سرشار از عشق، امنیت و آرامش رشد کنند تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا ساخته و آینده‌ای روشن برای جامعه رقم بزنند.

در این روز فرخنده، ضمن تبریک به تمامی همکاران پرتلاش سازمان بهزیستی کشور و همه نهادها، انجمن‌ها و فعالان حوزه کودک و نوجوان، یادآوری می‌کنم که توجه ویژه به کودکان دارای معلولیت، کودکان فاقد سرپرست مؤثر، کودکان کار و خیابان و فرزندان خانواده‌های تحت پوشش، نه‌تنها یک مسئولیت انسانی و اجتماعی است بلکه سرمایه‌گذاری برای فردایی عادلانه‌تر و مهربان‌تر به شمار می‌رود.

کودکان بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی ما هستند و همه ما مسئولیت داریم محیطی امن، پرمهر و فرصت‌آفرین برای رشد و شادی آنان فراهم کنیم تا طعم "حال خوش زندگی" را تجربه کنند. بر این اساس و با تکیه بر سیاست خانواده‌محوری و رویکردهای تخصصی توانمندسازی و ارتقای ظرفیت خانواده‌ها، امیدوارم همه کودکان کشور بتوانند با امید و اعتماد به فردای روشن، مسیر زندگی خود را با آرامش و شادی طی کنند.

روز جهانی کودک فرصتی است برای یادآوری تعهد مشترک ما؛ اینکه هیچ کودکی نباید از حق شادی، رشد و تجربه یک زندگی شاد محروم بماند. یقین دارم با همت جمعی تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط، می‌توانیم شعار امسال را به واقعیتی ملموس در زندگی کودکان ایران عزیز تبدیل کنیم.

انتهای پیام/
