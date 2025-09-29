پیام رییس سازمان بهزیستی به مناسبت روز جهانی کودک

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی؛ رییس سازمان بهزیستی به مناسبت روز جهانی کودک پیامی صادر کرد که در این پیام آمده است: روز جهانی کودک و هفته ملی بزرگداشت آن در ایران، یادآور این حقیقت است که هر کودک حق دارد شاد، ایمن و در آغوش محبت زندگی کند، حقی بنیادین که بستر اصلی رشد سالم جسمی و روانی او به شمار می‌رود.

کودکان فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی، باید در فضایی سرشار از عشق، امنیت و آرامش رشد کنند تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا ساخته و آینده‌ای روشن برای جامعه رقم بزنند.

در این روز فرخنده، ضمن تبریک به تمامی همکاران پرتلاش سازمان بهزیستی کشور و همه نهادها، انجمن‌ها و فعالان حوزه کودک و نوجوان، یادآوری می‌کنم که توجه ویژه به کودکان دارای معلولیت، کودکان فاقد سرپرست مؤثر، کودکان کار و خیابان و فرزندان خانواده‌های تحت پوشش، نه‌تنها یک مسئولیت انسانی و اجتماعی است بلکه سرمایه‌گذاری برای فردایی عادلانه‌تر و مهربان‌تر به شمار می‌رود.

کودکان بزرگ‌ترین سرمایه‌های ملی ما هستند و همه ما مسئولیت داریم محیطی امن، پرمهر و فرصت‌آفرین برای رشد و شادی آنان فراهم کنیم تا طعم "حال خوش زندگی" را تجربه کنند. بر این اساس و با تکیه بر سیاست خانواده‌محوری و رویکردهای تخصصی توانمندسازی و ارتقای ظرفیت خانواده‌ها، امیدوارم همه کودکان کشور بتوانند با امید و اعتماد به فردای روشن، مسیر زندگی خود را با آرامش و شادی طی کنند.

روز جهانی کودک فرصتی است برای یادآوری تعهد مشترک ما؛ اینکه هیچ کودکی نباید از حق شادی، رشد و تجربه یک زندگی شاد محروم بماند. یقین دارم با همت جمعی تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط، می‌توانیم شعار امسال را به واقعیتی ملموس در زندگی کودکان ایران عزیز تبدیل کنیم.

انتهای پیام/