قتل پسرعمو به دلیل اختلافات خانوادگی

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد جوانی به دلیل اختلافات خانوادگی با پسر عموی 25 ساله خود درگیر و وی را با سلاح سرد از ناحیه سینه، شکم و پا مجروح می‌نماید که پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت می‌نماید که بلافاصله تحقیقات جهت شناسایی قاتل در دستور کار ماموران کلانتری"22 آزادگان" قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شیراز تصریح کرد: با سرعت عمل و تلاش مأموران انتظامی، قاتل در کمتر از 24 ساعت در خیابانی در شیراز شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ "زراعتیان" گفت: عاقبت اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.