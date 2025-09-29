به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع تخم مرغ پوست سفید به شرح ذیل است:

تخم مرغ غیر بسته‌بندی ۳۰ عددی ۸۳ هزار تومان

تخم مرغ بسته‌بندی ۳۰ عددی شانه خمیری ۱۶۵ هزار تومان / شانه خمیری درب دار ۱۷۰ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۲۴عددی شانه خمیری درب دار ۱۳۷ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۱۵ عددی شانه خمیری ۸۴ هزار و ۵۰۰ تومان / شانه خمیری درب دار ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان / بسته‌بندی طلقی ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی شانه خمیری درب دار ۱۱۴ هزار تومان/ بسته‌بندی طلقی ۱۲۴ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۱۲عددی شانه خمیری درب دار ۶۸ هزار تومان/ بسته‌بندی طلقی ۷۱ هزار تومانتخم مرغ بسته ۹عددی شانه خمیری درب دار ۵۱ هزار تومان/ بسته‌بندی طلقی ۵۵ هزار تومان

تخم مرغ بسته ۶عددی شانه خمیری درب‌دار ۳۴ هزار تومان/ بسته‌بندی طلقی ۳۷ هزار تومان

