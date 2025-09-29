خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممنوعیت ورود سالانه ۳۰ برند به دلیل کیفیت پایین محصولات به میادین

ممنوعیت ورود سالانه ۳۰ برند به دلیل کیفیت پایین محصولات به میادین
کد خبر : 1693172
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران تاکید دارد سلامت و کیفیت محصولات مهمترین شرط ورود برندها به میادین و بازارهای میوه و تره‌بار است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده با تاکید بر اینکه سلامت و کیفیت محصولات شرط ورود برندها به بازارهای میوه و تره‌بار است؛ گفت: کیفیت محصولات برای میادین میوه و تره‌بار یک موضوع حیثیتی است. اگر نگویم تنها مجموعه، اما جزو اولین مجموعه‌هایی هستیم که شبکه فروش خود را دائم مورد آزمایش‌های گوناگون قرار می‌دهد. 

وی با بیان اینکه این آزمایش‌ها هم در محصولات میوه و تره‌بار و هم در محصولات پروتئینی در موضوعاتی مانند بافت‌شناسی انجام می‌شود؛ افزود: در حال حاضر همکاری خوبی بین سازمان میادین و جهاد دانشگاهی وجود دارد که نمونه‌گیری از محصولات قابل عرضه در بازارها به صورت مستمر از انجام می‌شود. 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: به جرات عنوان می‌کنم برخی از برندها ممنوعیت ورود به میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران را داشته و در لیست سیاه این سازمان قرار دارند. 

وی بیان کرد: روی محصولات هر برندی که می‌خواهد وارد میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شود باید آزمایش‌های لازم انجام شود تا گواهی تاییدیه سلامت محصولات را بگیرد. 

بختیاری‌زاده تاکید کرد: سالیانه سازمان میادین ورود محصولات نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ برند را برای ورود به میادین و بازارهای میوه و تره‌بار ممنوع می‌کند تا کیفیت محصولات خود را ارتقاء دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی