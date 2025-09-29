آزادی بیش از ۴ هزار زندانی جرایم غیرعمد در ۶ ماهه نخست سال

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید اسدالله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در نشست خبری در روز یکشنبه ۷ مهر در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای فعالیت ستاد دیه تاکنون ۱۸۶ هزار زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند.

وی در ادامه از آزادی ۴ هزار و ۵۹۷ زندانی جرایم غیرعمد در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و تصریح کرد: مبلغ بدهی این زندانیان ۱۸ همت بود که از این تعداد ۲۶۷ نفر خانم و ۴ هزار و ۳۳۰ نفر آقا بودند.

به گفته وی از این ۱۸ همت، ۱۶ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان از محل گذشت رضایتمندانه شکات و قبول درخواست اعسار از سوی دستگاه قضایی تامین شده است.

رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور افزود: مقام معظم رهبری همواره به این ستاد کمک می‌کنند و امسال نیز، ایشان ۴ میلیارد تومان به ستاد دیه کمک کردند.

جولایی خاطرنشان کرد: در ماه ربیع‌الاول امسال و به مناسبت اعیاد مبارک این ماه، ۸۰۳ زندانی در قالب پویش به عشق پیامبر (ص) آزاد شدند که مبلغ بدهی این مددجویان ۲۵۲ میلیارد تومان بود.

رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: از مجموع ۸۰۳ زندانی آزاد شده، ۸ نفر مربوط به حوادث رانندگی، ۱۰ نفر حوادث کارگاهی، ۲۴ نفر جرایم شبه عمد، ۲ هزار و ۹۹۵ نفر بدهکار مالی و ۲۸۶ نفر بدهکار نفقه بودند.

وی در ادامه همچنین از وجود ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور خبر داد و گفت: از این تعداد ۸۸۸ نفر زن و ۱۶ هزار و ۸۵۹ نفر مرد هستند که مبلغ بدهی این محکومان ۷۵ هزار میلیارد تومان است.

جولایی اظهار داشت: از مجموع این مددجویان، ۱۴ هزار و ۷۱۷ نفر بدهکار مالی، ۲۹۹ نفر بدهکار دیه حوادث کارگاهی و ۲ هزار و ۷۳۸ نفر بدهکار مهریه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۴ هزار و ۲۲ نفر زندانی جرایم غیرعمد با بدهی ۲۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی با تلاش و پیگیری‌های ستاد دیه، از زندان‌های سراسر کشور آزاد شدند.

وی با بیان اینکه در جلسه هفته اخیر ستاد دیه به منظور بررسی پرونده‌های محکومان واجد شرایط کمک برگزار شد، گفت: ۲۱ پرونده از سراسر کشور بررسی شد که مبلغ بدهی این افراد ۵۶ میلیارد تومان بود که با اخذ رضایت از شکات، قبول دادخواست‌های اعسار و آورده محکومان و پرداخت ۴ میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان از سوی ستاد دیه، این مددجویان آزاد شدند.

رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور بیان داشت: چتر حمایتی ستاد دیه بر سر تمام هموطنان از اقوام، ادیان و مذاهب گسترده است.خدمتگزاری به جامعه، حد و مرز نداشته و یک دیندار در تمام صحنه‌های زندگی می‌کوشد تا باری از دوش کسی بردارد و خدمتی به بشر ارائه کند.لذا خدمات این ستاد مردم نهاد شامل همه زندانیان غیرعمد مسلمان، مسیحی زرتشتی کلیمی و همه پیروان ادیان الهی می‌شود.

جولایی در پایان گفت: از تمام زحمات خیران چه آنها که با پس‌انداز شخصی و بذل صدقات و مبالغ به ظاهر ناچیز روزانه یا حتى اخذ وام، به ما در آزادی زندانیان کمک کردند و چه آن هموطنانی که بخشیدن بخشی موقوفات و هزینه‌های مرتبط با برگزاری مراسم درگذشتگان به آزادی زندانیان غیر عمد در سراسر کشور کمک می‌کنند صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

