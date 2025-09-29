خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور آتش‌نشانان در صف مقدم امدادرسانی در جنگ ۱۲ روزه

حضور آتش‌نشانان در صف مقدم امدادرسانی در جنگ ۱۲ روزه
کد خبر : 1693094
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار تهران گفت: طی این ۴ سال سعی ما بر این بود که گوشه‌ای از خدمات آتش‌نشانان عزیز را جبران کنیم، اما هرچه کنیم گوشه‌ای از زحمات و عرق جبین شما که در کنار آتش و سختی‌ها بر پیشانی‌تان می‌نشیند، جبران نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، مراسم بزرگداشت روز آتش‌نشان امروز -دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴- با حضور مسعود پزشکیان رییس جمهور، علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از مدیران کشوری و شهری در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.

شهردار پایتخت در این مراسم با بیان اینکه ایثار، فداکاری و جان‌فشانی آتش‌نشانان زبانزد همگان است، اظهار کرد: آتش‌نشانان در شرایط سخت پای کار هستند و با شجاعت و شهامت همواره حاضر به ایثار جان خود برای نجات جان دیگران هستند.

وی ادامه داد: همکاران خوبم در آتش‌نشانی؛ خواهران و برادران آتش‌نشان در سخت‌ترین شرایط در صف مقدم ارائه خدمت قرار دارند. در برنامه‌ای که امروز پخش شد؛ گوشه‌هایی از زحمات آتش‌نشانان نشان داده شد اما حقیقت ماجرا و اصل صحنه؛ شرایط سخت و پیچیده‌ای است که آتش‌نشانان باید در آن تصمیم‌گیری کنند و در میدان عمل دیگران را از صحنه حادثه نجات دهند و بعد از آن هم صحنه حادثه را خاموش کنند.

زاکانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: یکی از نکات قابل توجه این جنگ که با شکست صهیونیست‌ها پایان یافت، حضور آتش‌نشانان در صف مقدم و پذیرش مسئولیت از سوی آنان بود. طبق تقسیم ستاد مدیریت بحران کشور، مسئولیت میدان با آتش‌نشانان بود و در هر نقطه‌ای که حادثه‌ای رخ می‌داد، آنان حاضر می‌شدند. سایر مجموعه‌های شهرداری، اورژانس، هلال‌احمر و دیگر دستگاه‌های امدادی نیز در کنار آنان بودند و کمک می‌کردند.

به گزارش شهر، شهردار تهران ادامه داد: این افتخار برای جمع است که هر کجای کشور نیازی باشد و اعلام شود، آتش نشانان تهران به صورت فوری خود را به صحنه رسانده و در خدمت به هموطنان شب و روز نمی‌شناسند.

وی تاکید کرد: طی این ۴ سال سعی ما بر این بود که گوشه‌ای از خدمات شما عزیزان را جبران کنیم، اما هرچه کنیم گوشه‌ای از زحمات و عرق جبین شما که در کنار آتش و سختی‌ها بر پیشانی‌تان می نشیند، جبران نمی شود.

شهردار تهران در پایان ضمن تبریک روز آتش‌نشانی به آتش‌نشانان سراسر کشور گفت: امید داریم آتش‌نشانان با نصرت و یاری و کمکی که به مردم می‌کنند مستمرا مورد عنایت اهل‌بیت باشند و در زندگی‌ دنیوی پیروز و موفق و در آخرت هم سربلند باشند. از رئیس‌جمهور و تک تک دوستان تشکر می‌کنم و امید دارم بتوانیم در مدیریت شهری گوشه‌ای از زحمات آتش‌نشانان را جبران کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی